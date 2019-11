Gerard Piqué analizó el nuevo formato de la Copa Davis, diseñado por su empresa Kosmos Tennis, y aseguró que si se pone patriótico, prefiere que España gane la copmetición.

"Por mi cargo obviamente que gane el mejor y, si me pongo del lado patriótico, te diría que gane España", explicó Piqué en una entrevista en la cadena 'Cope'.

"Este proyecto de la Davis es distinto. Quiero que empiece ya. Ha sido un camino largo. Saldrá muy bien. Para España las posibilidades de ganar la Davis sin Nadal disminuyen. Esperemos que todos puedan venir. Hablamos de 96 jugadores", indicó Piqué.

El central del Barcelona reconoció que en Madrid se siente como en "su segunda casa".

"Es como mi segunda casa. Nunca he tenido un mal gesto. La gente te saluda por la calle, te pide fotos. La rivalidad es dentro del terreno de juego. Intentaré volver a acercarme la semana que viene", aseguró Piqué.

En otro orden de cosas, Piqué no cerró las puertas ante la pregunta de si le gustaría jugar los JJOO con España, aunque aclaró que si así fuera nunca lo haría público.

"No me quiero pronunciar al respecto porque hay un entrenador, que hace una convocatoria. Aunque fuera una de mis ilusiones, no me gustaría mostrarlo en público porque creo que no toca. Si me hace ilusión o no, hablaría con él y le haría ver que a mí me gustaría ir", explicó el futbolista catalán.

Además, Piqué analizó su adiós a la selección española.

"He defendido los colores de la selección desde los 16 hasta los 31. Yo me pongo las manos en la cabeza cuando la gente puede de dudar de cosas tan básicas. Otra cosa es hablar del derecho a decidir, eso es una cosa distinta y no va ligada a lo que muchos creen. Creo que nadie puede dudar de mi compromiso", ha indicado al respecto.

"Yo intento hacer lo que me apetece, no sentirme obligado a hacer lo que no me apetece", ha admitido sobre su ausencia prolongada con España.

"El día que no me apetezca jugar al fútbol, lo dejaré; no intento ligarme a nada ni sentirme ligado a nada", ha reiterado.

"Lo de lo silbidos son modas. Unos silban y otros les siguen, y esto es moda. Eso eran minutos y minutos en la tele, y que la gente consumía. Decidí irme porque creía que tocaba, porque acababa un ciclo con la selección", ha aseverado Piqué.

Por último, Piqué habló sobre el Clásico aplazado al 18 de diciembre y aseguró que él cree que no pasará nada y que tampoco habría pasado nada el 26 de octubre.

"El 26 de octubre no hubiera pasado nada. Y estoy convencido de que no va a pasar nada el 18 de diciembre", indicó Piqué.