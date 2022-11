Gerard Piqué: "En algún momento me apetecerá ser presidente del Barcelona"

Gerard Piqué concedió su primera entrevista como exjugador y lo hizo en el programa de Twitch de Ibai Llanos. Allí el exjugador culé reveló cómo se fraguó su decisión de retirarse a mitad de temporada.

"Son muchas razones que uno va pensando a medida que pasa la temporada. Tuve una reunión con Xavi en la que me transmitió que lo tendría difícil. Yo quería intentarlo porque venía de una temporada buena. Las sensaciones desde el inicio de la temporada no fueron las mejores y vi que el parón era una buena oportunidad para tomar una decisión. El hecho de que hubiera lesiones en mi posición hizo que retrasase esto porque me hubiera ido antes. Ante el Elche y el Valladolid no jugué y me sentía desubicado. Las sensaciones no eran buenas. Estuve a punto de decir se acabó. No por dolores. Yo voy de sensaciones y no sentía que era mi sitio. Al final no lo hice. Empezaron a caer lesionados y pensé que no podía dejar al equipo en ese momento. Y me fijé el parón del Mundial como fecha límite. Tomé la decisión ahí de dejarlo", desveló Piqué.

"Antes pensaba que cuando me retirase estaría triste, pero estoy feliz"

"La mañana de Plzen le dije que me iba. Antes pensaba que cuando me retirase estaría triste, pero estoy feliz. Miro hacia atrás y veo que he sido feliz, me he sentido como un privilegiado. No podía pedir nada más. Era simplemente vivirlo. Hay gente que le da miedo a vivirlo. Yo me lo he pasado bomba y espero seguir viviendo de esta manera. Hay gente que cree, que no cree en el de arriba. Yo tengo la oportunidad de ser un privilegiado. Y todos, por alguna razón, somos privilegiados. Hay gente que mira al vecino y le jode que tenga más. Claro que me jode que gane el Madrid, pero he vivido feliz", indicó Piqué.

"A mi agente siempre le he dicho que no me iba a ir del Barça"

El exjugador del Barcelona afirmó que nunca se ha planteado jugar en otro equipo que no sea el Barcelona y que si no le hubieran renovado con 28 años lo hubiera dejado en ese momento.

"Nunca he valorado irme porque mi equipo era el Barça. A mi agente siempre le he dicho que no me iba a ir del Barça. Con 28, 29 años, si el Barça me dice que no me renueva, me hubiese retirado. No tenía otra motivación. Porque además yo ya me había ido una vez, al United y al Zaragoza. Cuando me fui del United al Barça, con 21 años, la Juve me ofrecía más. Y, con 17 años, el United me ofrecía mucho más y al Barça le dije: por un tercio, yo me quiero quedar. Pero el Barça sentí que no me valoró y me fui. En ese momento, no había. Nunca, nunca, no lo voy a decir. Pero al 99% no jugaré en el Andorra", afirmó Piqué.

Gerard Piqué admitió que no se esperaba la despedida que tuvo el sábado en el Camp Nou.

"Fue espectacular. No me esperaba lo que pasó. La despedida, y se lo he dicho a mi gente, no le daba la importancia que tenía porque lo agradezco. Porque ves lo que la gente te aprecia. No me gusta despedirme. Y también considero que no es una despedida. Sucedió así y me fui muy feliz. Y creo que en este año, LaLiga estamos ahí", explicó Piqué.

Gerard Piqué también consideró que nunca se planteó la posibilidad de fichar por el Atlético de Madrid.

"El que creó esa noticia es que no tiene ni puta idea. ¿Yo entrenando para Simeone? No sé si hubiera jugado pero es que es inviable porque ya dije que no vestiría la camiseta de otro equipo. Pero es que justamente el Atlético de Madrid, un equipo que pueda jugar el balón desde atrás como el Betis… es que me hizo gracia", desveló Piqué.

"En algún momento me apetecerá ser presidente del Barcelona"

El exjugador del Barcelona también reconoció que no descarta el ser presidente del Barcelona, pese a que ahora no es una cosa que esté en sus planes.

"Creo que en algún momento me apetecerá ser presidente del Barcelona. Ahora mismo no lo tengo en la cabeza. Tengo ganas de hacer muchísimas otras cosas. Tener la libertad de no estar cada día entrenando ni los fines de semana ocupados con partidos me dará la oportunidad de centrarme en otras cosas. En un futuro sí que me gustaría ayudar al club de mi vida a explotar todo el potencial que tiene", reconoció Piqué.

Por último, Gerard Piqué elogió a Florentino Pérez y su intención de relanzar el fútbol con el proyecto de la Superliga, aunque opinó que la presentación de esa competición "fue una cagada".

"Yo a Florentino lo tengo arriba del todo"

"Cuando Florentino te habla de la Superliga y que la gente consume distinto, estoy de acuerdo en eso. Pero yo no creo que la solución sea la Superliga. La presentación de la Superliga fue una gran cagada. Yo a Florentino lo tengo arriba del todo. Me sorprendió. Ha cambiado al Madrid. Se equivocó cuando fichó a las estrellas en su momento y cuando volvió es de elogio. Su presentación en El Chiringuito él solo... me explotó la cabeza. No sé qué quería conseguir", afirmó Piqué.

A este respecto, el ya exjugador del Barcelona sí opinó que se deben cambiar normas para hacer el fútbol más atractivo.

"Hay que intentar modificar normas que están establecidas de hace muchos años y cambiarlas. Entiendo que es difícil. Pasa en todos los deportes. Hay que buscar la manera de atraer la atención. Veo que hay mucha oferta de contenido, no solo deportivo. Tienes pocas horas y las quieres invertir consiguiendo la máxima información posible. Hay que crear productos cortos y excitantes. Noventa minutos me parecen muchos. Busquemos normas que sean más entretenidas. Mi sensación es que el producto del fútbol está anticuado", concluyó Piqué.