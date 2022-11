Gerard Piqué, emocionado en su despedida como futbolista: "A veces querer es dejar marchar"

Gerard Piqué ya es a partir de ahora exjugador del Barcelona, a sus 35 años cuelga las botas y completa como titular (fue sustituido en el 83) su último encuentro con la camiseta azulgrana en la victoria culé por 2-0 ante el Almería en el Camp Nou.

En lo futbolístico todo salió a pedir de boca, el catalán tuvo un gran partido en la faceta personal y su equipo sentenció el encuentro en la segunda parte. Con 2-0 a favor y en el minuto 83 Xavi decidió que ya era hora de retirar al '3'.

El central de Barcelona cedió por última vez su brazalete de capitán y las 90.000 almas del Camp Nou le brindaron una espectacular ovación mientras sus compañeros, uno por uno, se despidieron de Piqué con un abrazo, alguna lagrimilla se escapó al dejar el campo pero la hora de la verdad llegaría 15 minutos después.

Manteo, vuelta al ruedo, paseíllo de honor...

El árbitro pitó el final y las cámaras fueron directamente hacia él, toda la plantilla le acompañó al centro del campo y arrancaron el homenaje manteándole, después dio una vuelta al ruedo mientras los aficionados encendían las linternas de su móviles creando una atmósfera increíble.

Y llegó el momento que todos esperaban, las palabras de un hombre que siempre se prodigó en esta faceta pero que hoy no entró ni en polémicas, ni en mensajitos ni en temas baladí, hoy tocaba rendirse al Barça y a su gente, nada más.

"Creo que era el momento de darnos un espacio, en el futuro volveré"

"Quiero agradecer a todos mis compañeros, al staff, a la gente del gimnasio, del material. A todos los que nos ayudan día a día a que todo sea más fácil. Gracias a la Junta por todos estos años. En la vida, cuando te haces mayor, a veces querer es dejar marchar. Una relación de tanto amor, de tanta pasión, creo que era el momento de dejarnos un espacio, darnos aire, y estoy convencido de que en un futuro volveré a estar aquí. Esto no es una despedida, ya me fui hace años y después volví. Nací aquí y moriré aquí. Visca el Barça", dijo el ya ex jugador culé.

Hoy, como siempre, Piqué fue capitán y líder, tanto en defensa como a la hora de 'defender' a Ferran Torres, que abandonó el campo destrozado y enfadado tras un partido desacertado en ataque (otro más), se oyó algún pitido que acalló Gerard, que se marchó por última vez del Camp Nou como futbolista pero que dentro de poco tiempo volverá a entrar como... Quién sabe, pero volverá, seguro.