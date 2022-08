Galtier siembra la duda sobre la continuidad de Neymar: "El mercado siempre depara sorpresas"

La continuidad de Neymar en el París Saint-Germain es incierta. La renovación de Kylian Mbappé y las últimas fricciones entre el brasileño y el francés alimentan posibles rumores de salida por parte del exbarcelonista.

De momento, no hay equipos que hayan presentado una oferta por Neymar, pero el entrenador del PSG sabe cómo funciona el mercado de fichajes y no pone la mano en el fuego por nada.

Tampoco las había por Casemiro hace una semana y el traspaso ahora es inminente. Y Christophe Galtier es consciente. Por eso, el técnico es cauto y afirma que el verano siempre alberga "sorpresas" a pesar de no tener constancia de que el brasileño quiera salir.

"El mercado siempre depara sorpresas, muchas sorpresas. Pero no he escuchado a Ney decir que se quiera ir. Trabaja bien, tiene un buen rendimiento y no me parece que sea un jugador que esté esperando algo. Pero el mercado es el mercado", aseguró Galtier.

Polémica Neymar-Mbappé

El último incidente entre Mbappé y Neymar se vio el pasado fin de semana con la designación del encargado de lanzar los penaltis. Frente al Montpellier, el francés ejecutó y falló el primero. Neymar se hizo cargo del segundo ante las protestas de su compañero, y lo marcó.

Después, algún mensaje furtivo en forma de 'like' en redes sociales del brasileño a Mbappé echó más gasolina al fuego. Galtier hizo de bombero y restó importancia a este hecho. "No pasó nada, fue algo corto. Los dos hablaron, hubo una conversación y Kylian dejó a Ney lanzar el penalti", explicó.