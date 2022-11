Francia prohíbe retransmitir los partidos de la Eurocopa en las terrazas de los bares

El secretario de Estado francés de Deporte, Thierry Braillard, confirmó hoy que por razones de seguridad los partidos de la Eurocopa no podrán verse en las terrazas de los bares.

"Está organizado para que todo esté en sitios precisos. No se puede aceptar que haya concentraciones no organizadas, porque las fuerzas del orden no tienen los medios para garantizar su seguridad", dijo en declaraciones al canal "BFMTV".

"Una retransmisión en una terraza es obligatoriamente llevar una concentración en torno a la pantalla", recalcó el secretario de Estado preguntado sobre este aspecto de la organización de la Eurocopa de Francia, que se celebrará del 10 de junio al 10 de julio próximos.

Motivos de seguridad

El pasado 13 de noviembre, 130 personas fueron asesinadas en diferentes lugares de ocio de la capital cuando se encontraban en las terrazas de algunos de sus bares, en la sala de espectáculos Bataclán y en los alrededores del estadio de fútbol de Saint-Denis.

Braillard aseguró que la prohibición que vaciará inusualmente de amantes del fútbol las terrazas del país "no aguará la fiesta, porque están las zonas de fans", espacios montados en cada una de las 10 sedes de la competición repartidas por Francia, y que se espera recibirán a 7 millones de aficionados.

"Los partidos - explicó al respecto - podrán verse en sitios cerrados, siempre y cuando haya medidas de seguridad", pero no en pantallas exteriores. Tras el atentado de noviembre pasado, cuando las autoridades francesas confirmaron que la Eurocopa seguía adelante pese al riesgo de atentados, anunciaron igualmente que se celebraría con las máximas garantías antiterroristas.

Enfado de los dueños de los bares

El dispositivo incluye los estadios y las zonas habilitadas para los aficionados, donde se retransmitirán los partidos y que el secretario de Estado publicitó como "lugares que gozarán de toda la seguridad posible para ser lugares vivos".

Frente a la polémica iniciada ayer en Marsella, donde los patrones de bares expresaron su descontento tras recibir una nota de la alcaldía informándoles de que no podrían retransmitir los partidos en sus terrazas, el secretario celebró precisamente las condiciones de la zona de aficionados de esa ciudad del sur francés.