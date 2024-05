VÍDEO: Se filtra la celebración de los jugadores del Real Madrid tras ganar la Liga: "¡Campeones!"

La Liga 2023-2024 ya tiene dueño: el Real Madrid. El título se ha confirmado tras la victoria de los blancos ante el Cádiz (3-0) y la derrota del Barça ante el Girona en Montilivi (4-2). En ese momento los jugadores madridistas todavía estaban en el Santiago Bernabéu siguiendo el desenlace entre los dos equipos catalanes.

Tras el pitido final en Girona la plantilla merengue lo ha celebrado como ha podido en el vestuario de su estadio, ya que no acudirán a Cibeles esta noche al tener un partido de vida o muerte el próximo miércoles: si pasan ante el Bayern de Múnich (2-2 en la ida) jugarán una nueva final de Champions League.

Este sábado no habrá celebración de los jugadores con los aficionados pero eso no significa que el staff de Carlo Ancelotti, y sobre todo los futbolistas, no se lo hayan pasado en grande cantando 'campeones' 'campeones' en el vestuario blanco.

El hermano de Camavinga 'filtra' el vídeo

El vídeo de los festejos lo ha 'filtrado' el hermano de Eduardo Camavinga en sus redes sociales, ahí se puede apreciar a los futbolistas del Madrid cantando y celebrando en corro ya vestidos con el chándal protocolario del equipo.

Este sábado no habrá encuentro entre jugadores y aficionados

Los propios futbolistas sí que se han pronunciado en redes sociales tras el título liguero, el 36º de la historia del club, 9 más que el Barça. Sin embargo, su entrenador, Carlo Ancelotti, ya informó en la rueda de prensa post victoria ante el Cádiz que no habría celebración oficial este sábado: "No hay nada organizado porque tenemos que focalizarnos bien en el partido del miércoles. El vestuario está muy tranquilo, tendremos tiempo para celebrar. Ahora el objetivo principal es estar centrados al cien por cien en el partido del miércoles. Es la gran oportunidad de jugar 90 minutos aquí por otra final. No hay mayor motivación. Es una oportunidad extraordinaria de cerrar bien una temporada que, de momento, ha sido espectacular", aseguró.

"Que cada uno haga lo que quiera esta noche pero mañana hay entrenamiento"

El italiano también 'mandó' un mensaje a sus jugadores: "Mañana tenemos entrenamiento, que cada uno haga lo que quiera esta noche...", típica frase de madre a hijo... Sobre la celebración: "Me da igual que sea hoy o que sea la próxima semana, esta Liga la hemos merecido ganar y sea cuando sea no cambia mucho", sentenció.

Día de récords

El 36º título doméstico para el Real Madrid dejó varios récords: Nacho Fernández se convirtió en el jugador con más títulos de la historia del club, con 26, superando así a Benzema y Marcelo (25). Además, el propio Carlo Ancelotti, con 12 títulos a su espalda ya es el segundo que más ha sumado al frente del banquillo madridista, uno más que Zinedine Zidane y a dos de Miguel Muñoz (14).

