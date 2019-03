Fernando Torres marca su gol 100 con el Atlético: "Es un honor estar entre los grandes goleadores del club"

Fernando Torres, delantero del Atlético de Madrid, ha marcado hoy su gol 100 con el conjunto rojiblanco, en el minuto 90 del partido de Liga contra el Eibar en el Vicente Calderón, catorce años y ocho meses después de su primer tanto con el equipo de su vida, el 3 de junio de 2001 ante el Albacete.

Después de una serie de diecinueve encuentros disputados sin marcar, desde que logró su tanto número 99 el pasado 19 de septiembre, precisamente frente al Eibar en Ipurúa, el atacante consiguió el cien a pase de Luciano Vietto para cerrar la remontada del equipo rojiblanco.

Fernando se mostró satisfecho tras anotar su gol 100 con el Atleti: "Es un honor y un premio haber marcado el gol cien y estar entre los grandes goleadores de este club. Ya lo es poder estar sobre el césped después de tantos años en el club donde comencé. El objetivo individual es poder hacer cuantos más goles mejor y jugar el mayor número de minutos".

Además se muestra con ganas de conquistar un título: "El triunfo ante el Eibar significa que estamos en la pelea. Este año tiene que acabar con un título y este es el camino".

Sobre su futuro, prefiere no mirar demasiado lejos: "Me veo la semana que viene jugando el próximo partido. Si miramos al futuro no hay más allá de pensar en celebrar un título al final".