La felicitación de Julia Roberts a Guardiola tras ganar la Champions y la razón por la que se ha vuelto viral

Pep Guardiola ha recibido ciento de felicitaciones tras conquistar la Champions League con el Manchester City, la primera que logra desde que saliera del Barcelona en 2012. Pero una de las más comentadas ha sido la de la actriz Julia Roberts, quien felicitó al entrenador catalán a través de su cuenta de Instagram.

"Felicitaciones, Pep Guardiola, por guiar a tu equipo a ser el campeón de la UEFA Champions League", escribía la mítica actriz junto a una fotografía de Guardiola con la Champions.

La felicitación no pasaría de ser una más de las muchas que ha recibido Guardiola sino fuera por el hecho de que el entrenador del City realizó unas curiosas declaraciones sobre la actriz de Pretty Woman después de que ésta visitara Manchester en 2017 y fuera a visitar al United pero no al City.

Guardiola: "Julia Roberts vino a Mánchester y no vino a vernos"

"Tengo tres ídolos en mi vida: Michael Jordan, Tiger Woods y Julia Roberts. Julia Roberts vino a Mánchester hace años (en 2017), no en los 90 cuando Sir Alex Ferguson estaba ganando títulos y títulos y títulos. Ella vino en el período en que éramos mejores que el United, en estos cuatro o cinco años, ¿no? Y fue a visitar al Manchester United. Ella no vino a vernos. Por eso, incluso si gano la Champions League, no se comparará con el hecho de que Julia Roberts vino a Mánchester y no vino a vernos", reconocía Guardiola el pasado mes de marzo, después de golear al Leipzig en los octavos de final.

"Soy un fracaso en la Liga de Campeones. Si gano la Champions League tres veces seguidas, seré un fracaso", llegó a declarar Guardiola aquella noche.

Esta es la razón por la que la felicitación de Julia Roberts se ha vuelto tan viral y ha despertado mucha expectación entre sus seguidores y los aficionados del Manchester City. ¿Una disculpa de Julia Roberts con Guardiola y el City?