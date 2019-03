El Everton despide a Roberto Martínez

El Everton no tiene entrenador para la próxima temporada. Los ingleses han despedido a Roberto Martínez después de una temporada con más sombras que luces. El Everton, 12º en la Premier, ha perdido 3-1 contra el Leicester y 3-0 contra el Sunderland en una semana.

Además, no pasaron de las semifinales en la FA Cup y en la Capital One Cup. El club no ha hecho oficial la noticia, pero se espera que lo hagan en las próximas horas.

Durante un partido contra el Bournemouth, se vio a varios aficionados portando una pancarta que decía "Tiempo de irse, Roberto", en alusión al claro descontento que tenía parte de la grada con el español.

Roberto Martínez consiguió la mejor temporada de la historia del Everton desde que ganasen la Premier League en la 86-87. En su primer año, el 2013, el Everton acabó quinto con 72 puntos.