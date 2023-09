La Eurocámara condena el beso de Luis Rubiales y enmarca su actitud en una "cultura de impunidad"

La polémica del 'caso Luis Rubiales' también se ha tratado en la Eurocámara, dónde la mayoría de grupos ha condenado fuertemente la actitud y el comportamiento del expresidente de la RFEF en el Mundial Femenino, dónde se tocó sus partes de forma obscena delante de la reina Letizia, la infanta Sofía y el resto de perosnalidades, y después besó en la boca a Jennifer Hermoso en la entrega de medallas.

Los eurodiputados han enmarcado este episodio dentro de la "cultura de impunidad" de la violencia que existe contra las mujeres. El debate fue impulsado por ERC vía su grupo, 'Los Verdes'.

Vox lo critica pero cambia de tema

La mayoría optaron por castigar la actitud de Rubiales. Vox, por su parte, calificó el beso como un "gesto grosero" pero luego se centró en el papel de las mujeres trans en el deporte femenino.

Elisa Ferreira, comisaria europea de Cohesión y Reformas, señaló que en Europa se debe promover la igualdad de género: "Europa es la cuna del fútbol, donde se inventaron sus reglas y hoy el principal escaparate de este deporte. El fútbol europeo tiene por tanto no sólo una vocación sino la responsabilidad de actuar como vector para promover la igualdad de género", aseguró.

Todos los partidos, juntos en esto

La mitad de los participantes en el debate fueron eurodiputados españoles. Rosa Estarás, del PP, también señaló negativamente a Rubiales: "Esta conducta refleja la punta del iceberg de una realidad discriminatoria y sexista mucho más amplia que se venía denunciando desde hacía tiempo, Es una actitud deplorable, bochornosa y desafiante. Aplaudo la respuesta de toda la sociedad, el clamor social y el apoyo masivo a la campeona", sentenció.

Por parte del PSOE, la eurodiputada Lina Gálvez, destacó que no se trata de un hecho aislado. "Forma parte de la normalidad del machismo, hay parte del fútbol que todavía no entiende que ha pasado pero las mujeres sí lo entendemos y junto a muchos hombres hemos dicho se acabó, sintiendo ese beso no consentido como una humillación colectiva", sentenció.

Alexia: "Estamos aquí para quedarnos"

La jugadora del Barça participó este miércoles en el acto en el que el club culé ha recibido la Medalla de Honor del Parlament de Cataluña y aprovechó para lanzar varios mensajes.

"Estamos aquí para quedarnos, para ayudar a las que vendrán, porque queda mucho camino por recorrer. Se ve con la grave situación que estamos afrontando en la RFEF y con los cambios que todas solicitamos para que ninguna mujer, dentro o fuera del fútbol, tenga que vivir nunca más una situación de menosprecio, falta de respeto o abusos"

Rubiales declarará mañana viernes ante el juez

El exdirectivo granadino declarará este viernes a las 12h como investigado por posibles delitos de agresión sexual y coacciones después de que la Audiencia Nacional admitiera la querella de la Fiscalía contra el motrileño por el beso a Jennifer Hermoso.