Entidades independentistas repartirán 30.000 'esteladas' en el Camp Nou como protesta a la UEFA

La ANC, Òmnium Cultural, Drets y la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes se han manifestado este martes en respuesta a las dos sanciones económicas de la UEFA al FC Barcelona por la presencia de banderas independentistas entre la afición y han anunciado que repartirán 30.000 'esteladas' en los aledaños del estadio blaugrana este miércoles antes del partido contra el BATE Borisov como medida de protesta reivindicativa.

"Pediremos a los no independentistas exhibir la bandera 'estelada' por los ciudadanos de nuestro país y su libertad de expresión", ha anunciado el presidente de la Plataforma Proseleccions Catalanes, Xavier Vinyals, en rueda de prensa junto a los presidentes de ANC, Jordi Sànchez; el de Òmnium, Quim Torra, y el de la asociación Drets, Sergi Blàzquez.

Se trata de un acto de protesta por las sanciones que la UEFA ha interpuesto al FC Barcelona por la presencia de 'esteladas' en partidos de la competición --en la final de la 'Champions' de Berlín del pasado año y, esta campaña, en el partido en el Camp Nou contra el Bayer Leverkusen-- y que el ente deportivo considera inapropiados y contrarios a su código disciplinario.

"No entendemos por qué después de tantos años exhibiendo 'esteladas' en el Camp Nou la UEFA quiere impedir que nos manifestemos con un símbolo tan transversal y no prohibido en ningún lugar", ha argumentado Vinyals, que ha recordado que la Comisión de Asuntos Internacionales del Parlament aprobó una resolución en defensa de esta bandera como símbolo democrático y no violento.

Concretamente, el FC Barcelona fue sancionado con 30.000 euros por la muestra de 'esteladas' por parte de sus aficionados en la final de la 'Champions' en la capital alemana y, el 19 de octubre, la UEFA volvió a multar al FC Barcelona con 40.000 euros por el mismo motivo.

El reclamo de estas entidades para responder a estas sanciones es que "todos los socios que asistan este miércoles vayan con 'esteladas' como símbolo de reivindicación". "Tanto si son independentistas como si no lo son, pedimos a los que no lo sean a que lo exhiban igualmente", comentó Jordi Sánchez, que también recalcó que esta respuesta se ha llevado a cabo a causa de las dos anteriores sanciones.

Sánchez ha informado que una de las respuestas de las cuatro entidades será repartir 30.000 banderas independentistas para que cualquier seguidor que vaya a ver el partido pueda exhibir con normalidad "este símbolo que tiene una trayectoria democrática". Más de 300 voluntarios estarán fuera del estadio repartiendo las banderas.

"Estamos convencidos que mañana habrá una expresión viva y clara y será un momento histórico donde miles de banderas darán una imagen bien clara al mundo", añadió al respecto.

El presidente de Drets, Sergi Blàzquez, ha afirmado que presentarán durante esta semana una demanda ante un tribunal de primera instancia por lo que interpretan como una vulneración de la libertad de expresión recogida en la convención de derechos humanos y en la Constitución.

"Una vez interpuesta la demanda, también está previsto acudir a la vía internacional, al Consejo de Europa, con una carta que denuncia la vulneración de derechos fundamentales", ha añadido.

Drets, que representa en esta ocasión a tres socios del FC Barcelona, ha asegurado que retirará las demandas si la UEFA reinterpreta su decisión ya que "no tiene ningún interés en continuar el proceso judicial".