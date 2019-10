El enganchón de Alexia Putellas con un seguidor en Twitter: "¿Ser futbolista no me permite ser ciudadana?"

Más información Los deportistas reaccionan a la sentencia

Hoy está siendo un día movido en Cataluña, y los deportistas también se están mojando. Alexia Putellas, la capitana del Barcelona femenino ha sido la última en hacerlo. La jugadora ha tenido un rifirrafe con un seguidor en Twitter.

La capitana culé escribía el siguiente tuit: "Lo único que está bien claro es que NO es la solución. Cada cual puede opinar si es justo o injusto, ¿pero de verdad alguien piensa que con La Sentencia se ha acabado el problema? SOLUCIONES (políticas) ya, por favor!!!". A esto, un seguidor, que poco después borraba su respuesta, le recriminaba mezclar fútbol y política, algo a lo que la futbolista respondía con un escueto: "¿Ser futbolista no me permite ser ciudadana?".

La respuesta de la capitana culé se ha hecho viral. Tras llegar a los largo del día a casi mil retuits.

Carla Suárez también se moja

La tenista canaria ha sido la última en opinar sobre el asunto catalán. La tenista ha dejado bastante claro que su postura es opuesta a la mostrada por la capitana culé.

"Cataluña es preciosa, pero en días así...Gente que está en la calle por favor no se peguen ni se peleen entre ustedes! Ante todo respeto por favor!", ha tuiteado