Un emotivo aplauso marca el comienzo de los numerosos homenajes a Diego Maradona tras su muerte: "Diego vive en el pueblo"

El mundo entero llora la muerte de Diego Armando Maradona tras una parada cardiorrespiratoria a los 60 años en su Argentina natal, donde las muestras de cariño y agradecimiento al exastro del fútbol mundial no cesaron durante toda la noche. Un aplauso en todo el país, que incluyó bocinazos y gritos de gracias marcó una emotiva despedida del pueblo argentino.

A las 22:00 horas local y después de una iniciativa surgida en redes sociales todo el país se unió en un sentido aplauso para Maradona. Los aplausos y gritos se sucedieron tanto en Buenos Aires como en cada ciudad del país y fueron acompañados con cánticos para el ídolo futbolístico y del encendido de todos los estadios en honor al 10 que lo acompañó durante toda sus carrera deportiva. Este jueves continúa la despedida con el velatorio en la Casa Rosada, donde ya más de 500 personas esperaban este miércoles.

En el estadio de Argentinos Juniors, que lleva el nombre de Diego Armando Maradona, durante toda la jornada hubo muchas ofrendas en altares improvisados y mucha gente en los alrededores del predio ubicado en el barrio porteño de La Paternal. La dirección del club en el que nació el mito de Maradona decidieron abrir las instalaciones para dejar entrar a los simpatizantes del futbolista para que cantasen durante 10 minutos en honor de Diego.

Homenajes a Maradona en el estadio Argentinos Juniors | EFE

"Diego no se murió, Diego no se murió, Diego vive en el pueblo" y "Maradona no se va... Maradona es del barrio La Paternal", fueron algunos de los cánticos de los más de 2.500 simpatizantes que ocuparon las instalaciones del estadio, en un recuerdo que además incluyó fuegos artificiales.

En La Bombonera de Boca Juniors, se iluminó uno de los palcos que pertenecía a Diego Maradona y es el que utilizaba habitualmente cuando iba a ver al club de sus amores.

El cuerpo de Maradona luego de la autopsia realizada en la localidad bonaerense de San Fernando fue trasladado a uno de los salones de la Casa Rosada donde se le velará durante 48 horas. Los análisis preliminares de la autopsia determinaron que la última persona que vio a Maradona con vida fue su sobrino cerca de las 23.00 horas del lunes y que a las 11:30 de este martes cuando intentaron despertarlo en su habitación "aparentaba estar dormido pero no respondía".