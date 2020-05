Hugo Gatti, tras superar el coronavirus: "Estuve cerca de morir"

Hugo el 'Loco' Gatti, de 75 años, ha contado su recuperación del coronavirus en 'El Chiringuito de Jugones'. El argentino ha regresado este jueves al programa de Mega después de pasar 11 días ingresado en un hospital de Madrid con la COVID-19.

"Me di cuenta de lo que estaba pasando cuando me lo dijeron. En el hospital me decían que me iba mañana cada día. Me dijeron que estuve cerca de morir. Le preguntaba tanto a la doctora que me dijo que estuve cerca de morir", relató el exfutbolista y tertuliano a Josep Pedrerol. "Sentía que me moría estando en el hospital", apostilla.

Gatti cuenta que fue al hospital a una revisión porque presentaba sintomatología y acabó ingresado en el hospital: "Me metieron porque me lo dijo mi hijo Luca. Fui a que me revisaran y me dijeron que me tenía que quedar ingresado. Firmé el papel haciéndome responsable e iba a coger un taxi".

"Yo nunca tuve dolor. Sigo siendo el mismo, pero esto te tranquiliza más", ha contado el argentino. "Había gente que me esquivaba cuando salí del hospital", dice sobre el pánico que genera la enfermedad: "Cuando te atrapa el miedo te hace mucho más débil. Alguna gente me esquivaba y se apartan. Esto no es un chiste. Es grave. Estar encerrado tanto tiempo te vuelves loco".

Como anécdota, cuenta que se 'enganchó' a comer mandarinas durante el ingreso: "Cogía las pastillas y las tiraba. Las enfermeras se daban cuenta. Mi compañero me vio comer mandarinas y se enganchó. Creo que me salvaron las mandarinas".

Vuelve a ver el programa completo de 'El Chiringuito' en ATRESplayer.