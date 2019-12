El error más surrealista de '¡Ahora caigo!' por 'culpa' del Atlético que entra directo en el 'top-5' de respuestas

Este descabellado fallo tuvo lugar en el programa de Antena 3 '¡Ahora caigo!': "¿Qué equipo de fútbol tiene al mapache Indi como mascota?". Las respuestas de la concursante son virales.

Leticia protagonizó un momento que ya es historia de la televisión: "¿Qué equipo de fútbol tiene al mapache Indi como mascota?", tenía que contestar la concursante de '¡Ahora caigo!'. Leticia no daba con la tecla y optó por inventaráselo: "Malakito de Memphis", fue su primera respuesta.

"Me flipa"

No acertó, claro. "Me flipa", ríe Arturo Valls. En el segundo no le fue mucho mejor: "Aladino de Murcia", dijo la concursante. Finalmente tuvo que usar el comodín y su contricante acertó la pregunta: 'Atlético de Madrid'.

Fue entonces cuando Arturo Valls dijo que acababa de "entrar en el ranking de las cinco mejores respuestas con Malakito de Memphis". Y dobló la apuesta: "En el top seis llega... ¡Aladino de Murcia!", dijo Valls entre risas.