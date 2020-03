Dybala habla sobre el coronavirus: "Sentía que me faltaba aire, no podía hacer nada"

Más información Maxime Mbandà, del rugby a conducir una ambulancia en la crisis del coronavirus en Italia

Paulo Dybala es uno de los muchos deportistas que se han contagiado por coronavirus. El futbolista argentino dio positivo en COVID-19 el pasado sábado y casi una semana después ha explicado lo mal que lo pasó en los primeros días.

"Estoy mucho mejor, tras los primeros síntomas fuertes de hace unos días, ahora estoy mucho mejor. Estoy tratando de entrenar, antes no podía hacer nada. Sentía que me faltaba aire, no podía hacer nada, después de cinco minutos entrenando sentía mi cuerpo cansado, me dolían los músculos. Ahora estoy mejor yo y mi novia también, afortunadamente”, indicó Dybala en una entrevista con la televisión oficial de la Juventus.

Al margen de este hecho, Dyabala se mostró de buen humor y durante la entrevista explicó cómo se gestó su fichaje por la Juventus.

"Estaba en mi casa de Palermo (su primer equipo italiano), se hablaba mucho de que podía fichar por grandes equipos. Yo esperaba porque sabía que podía llegar la llamada del Juventus. No decía ni sí ni no a nadie. Un día, después de almorzar me llama mi representante y me dice que me llamaría el director deportivo del Juventus", explicó Dybala.