Alfonso Reyes, infectado por coronavirus, lanza una advertencia: "Es un enemigo muy poderoso, cruel, traicionero y tremendamente persistente"

El pasado 14 de marzo Alfonso Reyes comunicaba que había sido infectado por el coronavirus. A partir de ese día ha ido narrando su terrible lucha contra el COVID-19 y su ingreso en el Hospital Puerta del Hierro.

Tras varios días de pelea y sufrimiento, Alfonso Reyes parece que está ganando la batalla a la enfermedad. En uno de sus últimos tuits ha dejado entrever que ya está en la fase final de la pelea, pero a la vez advierte sobre el peligro de contraer el coronavirus

"El hideputa es un enemigo muy poderoso, cruel, traicionero y tremendamente persistente. Mi edad y condición física me permiten combatirlo y espero acabar con él lo antes posible. Para mí no quedará en anécdota ni en risas dentro de unos años. Seguramente no querré hablar de él", aseguraba Alfonso Reyes.

"Quiero dar las gracias a todo el personal del hospital Puerta de Hierro por el trato que me están dando. Son unos fenómenos", agradecía Alfonso Reyes.

Este mismo miércoles, Alfonso Reyes confirmaba el motivo de su ingreso por coronavirus.

"Me confirma la doctora que mi ingreso fue motivado por una neumonía bilateral. Me dijeron en urgencias que tenía manchitas pero no llegaba a neumonía. Mejor, así he estado más tranquilo viviendo en la ignorancia. Va muy bien la recuperación", explicó Alfonso Reyes.