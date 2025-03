Villarreal - Real Madrid en directo: ¡partido y resultado de LaLiga EA Sports! (0-0)

Ante el Valladolid en el José Zorrilla y con un hat-trick de Mbappé, esa fue la última victoria del Real Madrid como visitante en Liga, data del 25 de enero... Desde entonces, dos derrotas ( Espanyol y Betis ) y un empate ante el Osasuna : solo 1 punto de 9. Y no hace falta decirlo pero los blancos juegan bajo presión, no ganar hoy en La Cerámica y una victoria del Barça mañana en el Metropolitano sería otro mazazo para los blancos en Liga. Ahora mismo la tabla está así: Barça 57 puntos, Madrid 57 y Atleti 56. Los culés con un partido menos (vs Osasuna).