Doce madridistas, ocho del Barça y tres del Atlético, entre los nominados al equipo ideal

Doce jugadores del Real Madrid, ocho del Barcelona y tres del Atlético de Madrid figuran entre los 55 nominados a componer el equipo ideal del año (FIFA FIFPro 11), cuyos integrantes se desvelarán el lunes 23 de octubre en la gala de la FIFA para reconocer a los mejores.

Keylor Navas, Dani Carvajal, Marcelo, Sergio Ramos, Raphael Varane, Casemiro, Isco Alarcón, Toni Kroos, Luka Modric, Gareth Bale, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo son los madridistas incluidos entre los aspirantes a la mejor formación, que estará integrada por un portero, cuatro defensas, tres mediocampistas y tres delanteros.

Los jugadores del Barcelona que también optan al once ideal son Jordi Alba, Javier Mascherano, Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Sergio Busquets, Andrés Iniesta, Leo Messi y Luis Suárez. Jan Oblack, Diego Godín y Antoine Griezmann forman parte de los 55 candidatos de los que saldrá el equipo, según decidan los votos de más de 24.000 futbolistas de todo el mundo de acuerdo a su rendimiento la temporada pasada.

La relación completa de aspirantes, según anunció la FIFA es la siguiente:

Guardametas (5): Gianluigi Buffon (ITA/Juventus), David De Gea (ESP/Manchester United), Keylor Navas (CRC/Real Madrid), Manuel Neuer (GER/Bayern Munich), Jan Oblak (SVN/Atlético Madrid).

Defensas (20): David Alaba (AUT/Bayern Munich), Jordi Alba (ESP/FC Barcelona), Dani Alves (BRA/Juventus/Paris Saint-Germain), Jerome Boateng (GER/Bayern Munich), Leonardo Bonucci (ITA/Juventus/AC Milan), Dani Carvajal (ESP/Real Madrid), Giorgio Chiellini (ITA/Juventus), Diego Godín (URU/Atlético Madrid), Mats Hummels (GER/Bayern Munich), Philipp Lahm (GER/Bayern Munich), David Luiz (BRA/Chelsea), Marcelo (BRA/Real Madrid), Javier Mascherano (ARG/Barcelona), Pepe (POR/Real Madrid/Besiktas), Gerard Piqué (ESP/FC Barcelona), Sergio Ramos (ESP/Real Madrid), Thiago Silva (BRA/Paris Saint-Germain), Samuel Umtiti (FRA/FC Barcelona), Antonio Valencia (ECU/Manchester United), Raphael Varane (FRA/Real Madrid).

Mediocampistas (15): Thiago Alcántara (ESP/Bayern Munich), Sergio Busquets (ESP/FC Barcelona), Casemiro (BRA/Real Madrid), Philippe Coutinho (BRA/Liverpool), Eden Hazard (BEL/Chelsea), Andrés Iniesta (ESP/FC Barcelona), Isco (ESP/Real Madrid), N'Golo Kante (FRA/Chelsea), Toni Kroos (GER/Real Madrid), Nemanja Matic (SRB/Chelsea/Manchester United), Luka Modric (CRO/Real Madrid), Mesut Ozil (GER/Arsenal), Paul Pogba (FRA/Manchester United), Marco Verratti (ITA/Paris Saint-Germain), Arturo Vidal (CHI/Bayern Munich)

Delanteros (15): Gareth Bale (WAL/Real Madrid), Karim Benzema (FRA/Real Madrid), Edinson Cavani (URU/Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid), Paulo Dybala (ARG/Juventus), Antoine Griezmann (FRA/Atlético Madrid), Zlatan Ibrahimovic (SWE/Manchester United), Harry Kane (ENG/Tottenham Hotspur), Robert Lewandowski (POL/Bayern Munich), Romelu Lukaku (BEL/Everton/Manchester United), Kylian Mbappe (FRA/Monaco/Paris Saint-Germain), Lionel Messi (ARG/FC Barcelona), Neymar (BRA/FC Barcelona/Paris Saint-Germain), Alexis Sánchez (CHI/Arsenal), Luis Suárez (URU/FC Barcelona).

La FIFA recordó que el once ideal definitivo se hará público en la ceremonia de los premios "The Best", el 23 de octubre en Londres, donde también se entregarán los galardones a los mejores de la temporada pasada, cuyos finalistas se anunciarán el próximo lunes día 25.