El divertido mensaje de Cristiano Ronaldo para usar como despertador: el Madrid lo ha compartido por TikTok

La cuenta de TikTok del Real Madrid sorprendió a los aficionados merengues publicando la noche del lunes un vídeo en el que aparece un chat ficticio con Cristiano Ronaldo y un audio en el que se puede escuchar la voz simulada del portugués por inteligencia artificial.

Una creación de la IA

La voz y el tono del jugador del Al Nassr es casi inconfundible por eso es casi imposible diferenciarla de esta creación de la IA (Inteligencia Artificial). El equipo blanco compartió el audio en su perfil de TikTok y ya acumula más de 2'3 millones de visualizaciones en menos de 14 horas.

"Recuerda ser guapo, somos los dos guapos..."

"Epa, me dijeron que todavía estás acostado, que no te levantas, que no te has lavado la carita, no te has puesto guapo. Recuerda que tienes que disfrutar de la vida, recuerda que tienes que salir, que nos vean un poco la carita, que vean de que estamos hechos, hombre. Desearte un excelente día, que te lo pases muy muy bien hoy y que todo salga de maravilla. Recuerda ser guapo, somos los dos guapos, pero no seas más guapo que el bicho eh, ¡siuuu!".

Algunos usuarios, a raíz de la publicación, han especulado con el posible interés del Real Madrid en el portugués, que abandonó el club en 2018 como una de las grandes leyendas. No obstante, Ronaldo acaba de aterrizar en Arabia como el que dice y su vuelta a Chamartín es un imposible.

El hotel de CR7 en Marruecos, un refugio para los afectados

El pasado viernes 8 de septiembre un terremoto de una magnitud de 6,8 en la escala de Richter azotó parte de Marruecos y ha acabado, por el momento, con la vida de casi 2.900 personas y con decenas de edificios destruidos y más de 2.500 heridos. La provincia de Al Hauz es la más afectada por el temblor.

Son miles de personas las que se han quedado sin casa o simplemente no quieren arriesgarse a que la suya termine derrumbada, por esa razón están huyendo a refugiarse dónde pueden. Irene Seixas, una española que estaba en Marrakech cuando se produjo el temblor, explica que ha conseguido alojarse en el Pestana CR7, un hotel de cuatro estrellas situado a las afueras de la ciudad Patrimonio de la Humanidad: "Los hoteles lo mismo. Tuvimos que venirnos a la zona nueva de Marrakech, con hoteles más de lujo, por decirlo de alguna manera. Ahora mismo hemos conseguido que el hotel de Cristiano Ronaldo, que hay aquí a las afueras, nos den una habitación", señala en una conexión con RTVE.