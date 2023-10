Un directivo del Real Madrid, sobre el fichaje de Mbappé: "Vendrá con 25 años"

La figura de Kylian Mbappé sigue como telón de fondo de todo cuanto rodea al Real Madrid. José Manuel Otero Lastres, vocal de la Junta Directiva del club desde el 1 de julio de 2009, no descarta el posible fichaje del 7 del Paris Saint-Germain.

El directivo blanco le compara con Jude Bellingham, flamante estrella del club: "Esperamos que Mbappé haya pensado lo mismo que Bellingham. Muchísimos clubes estaban detrás de Bellingham y al final dijo que se quería ir al Real Madrid", señala el vocal de la junta de Florentino en el canal Remontada Blanca.

'Alcanzará la gloria en el Madrid'

Y abunda: "Confío en que Mbappé vendrá. Alcanzará la gloria cuando llegué al Real Madrid, porque estos futbolistas han nacido para jugar aquí. Mientras tanto, irá deambulando de un sitio a otro".

Su no fichaje por el Real Madrid en el verano 2022 fue traumático debido a las presiones: "Sufrió una presión muy grande del emir de Catar y de Macron, que le dijo que no podía hacer eso. No tengo dudas de que si le preguntamos ahora, está arrepentido de esa decisión".

'Florentino no se lo tomó a mal'

Revela José Manuel Otero Lastres que Florentino Pérez no se molestó por aquel giro de los acontecimientos: "Florentino no se lo tomó a mal. Comprendió la reacción del jugador. El Madrid siempre le protegió, dejó las puertas abiertas. Zidane vino con 29 años, él vendrá con 25. Le quedan muchos años con nosotros...".

Kylian parece destinado a mantener con Erling Haaland una lucha por la hegemonía del fútbol mundial: "Probablemente, para el juego del Real Madrid, le viene mejor Mbappé que Haaland. El Madrid tiene que abrir las defensas con jugadores habilidosos, somos más de ese tipo de jugadores", analiza sobre ambos jugadores.

Asegura que el fichaje de Bellingham por 103 millones de euros saldrá barato: "Bellingham es como un Rolls-Royce. Cuesta mucho dinero, pero no es caro. Lo que te dan por lo que pagas es muy importante. El dinero no es nuestro. Es de los socios y nuestro mandato es administrar con claridad".