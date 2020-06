Diego Costa: "Quiero ir al Atlético de Madrid, el Chelsea me ha tratado como a un criminal"

"Estoy esperando a que el Chelsea me libere, quiero irme al Atlético de Madrid". Así de contundente se ha mostrado Diego Costa sobre su futuro en una entrevista concedida al 'Daily Mail'. El delantero asegura que es su "deseo" y que ya ha pedido al club inglés que le deje volver con los rojiblancos.

"Me dieron una semana más de vacaciones, pero luego me multaron estas semanas sin salario. Quieren que entrene con el filial", revela Costa, que cree que le están tratando "como a un criminal".

"¿Por qué no me dejan irme si no me quieren? Me quieren vender a China o a otros equipos. Si me voy es para ir al club que quiero, no al que me pague más", afirmó Diego Costa.

Además, Costa carga duramente contra Antonio Conte, al que acusa de ser "frío y distante con los jugadores". "No tiene carisma, llegó de Italia donde todos son serios y en el Chelsea hay más chistes", explicó.