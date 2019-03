Deschamps: "Yo no voy a sustituir a Benzema"

Karim marca goles, pero no es un cazador furtivo. No sólo hay que marcar

El seleccionador francés, Didier Deschamps, ha asegurado que "no" piensa "cambiar" al delantero Karim Benzema, al que el técnico del Real Madrid, Rafa Benítez, sustituyó el pasado domingo en el derbi ante el Atlético después de haber marcado (1-1), y ha destacado que al ariete galo de encanta "participar en el juego" del equipo.

"Si le preguntas, te dirá que él siempre quiere marcar más. Karim marca goles, pero no es un cazador furtivo. No sólo hay que marcar. Yo no le voy a cambiar: le encanta participar en el juego, es importante en el espectáculo. Cuando se va de la zona axial, son los otros jugadores los que tienen que compensar para que tenga presencia de cara a gol", declaró en rueda de prensa.

Benzema anotó en el minuto 9 el único gol de su equipo en el empate en el Vicente Calderón (1-1). En el minuto 76, el técnico madridista decidió sustituirle por el centrocampista croata Mateo Kovacic.