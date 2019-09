El premio The Best entregado a Leo Messi a principios de semana sigue levantando ampollas. Seleccionadores, capitanes e incluso federaciones han levantado la sombra de la sospecha de posibles irregularidades en las votaciones a este galardón.

El primero en quejarse de esta posible irregularidad fue el capitán de Nicaragua, Juan Barrera, a través de su cuenta de Twitter: "Yo no voté en los premios The Best. Nunca me hicieron llegar el enlace para votar", añadió en una entrevista. El problema es que, según la lista publicada por la FIFA, el jugador sí voto. Según la Organización con más poder del fútbol mundial, el jugador le habría dado cinco puntos a Messi, tres a Mane y uno a Cristiano Ronaldo.

También se ha hecho viral el caso de la Federación egipcia de fútbol. La polémica se desató cuando se comprobó que las elecciones del capitán y del seleccionador del combinado de los faraones no aparecían en la lista de votos. Ante este hecho, la federación ha emitido el siguiente comunicado: "La Federación egipcia de fútbol ha decidido abrir una investigación para conocer las circunstancias del voto de Egipto en el concurso de los mejores del mundo y por qué no se aprobó nuestro voto".

Por último, ha aparecido el caso del seleccionador de Sudán, Zdravko Lugaroszic, que aseguró en una entrevista que él no votó por Messi. "Elegí Mohamed Salah en primer lugar y Sadio Mane en el segundo y en el tercer cuadro puse a Kylian Mbappe", dijo.

Tres casos que no son el primer año que aparecen. Ya, en el primer año de entrega de los premios The Best, algunos seleccionadores denunciaron irregularidades de este tipo a la hora de votar, pero nunca se ha podido demostrar.