Denis Suárez: "Ojalá sea el relevo de Iniesta. Vengo a aprender e intentar jugar el máximo"

El nuevo jugador del FC Barcelona Denis Suárez ha expresado su intención y deseo de triunfar en el equipo blaugrana y de poder llegar a "ser lo que es" Andrés Iniesta hoy día en el equipo, su "ídolo y espejo" al que admirar y del que aprender, y ha añadido que llega dispuesto a dar el máximo para afianzarse en el primer equipo.

"Ojalá sea el relevo de Iniesta. Vengo a aprender y a intentar jugar el máximo de minutos. Andrés juega en una posición casi idéntica a la mía y ojalá en el futuro pueda ser lo que es Andrés, lo que ha conseguido lo han hecho pocos jugadores", expresó Suárez en rueda de prensa de presentación.

En este sentido, añadió que "siempre" se ha fijado en el manchego. "Es un gran espejo para los jóvenes y para mí dentro y fuera del campo. Subió al primer equipo, al principio no era titular y se lo ha ganado con su trabajo y comportamiento. Es un espejo y uno de mis ídolos, estaré aprendiendo cada día con el mejor en su puesto", celebró.

Otro ídolo para él era Xavi Hernández, por lo que intentará llevar el dorsal '6' que ha quedado libre con la marcha de Dani Alves.

"No es una prioridad para mí el dorsal, cualquiera que me puedan adjudicar será bueno, ya que se ha ido Alves me gustaría poder coger el '6' que llevó un ídolo para mí como Xavi", señaló.

Denis Suárez, por otro lado, dio las gracias al club y al secretario técnico, Robert Fernández, en especial por haber apostado por él.

"Estoy muy contento, es un sueño porque cuando me fui siempre lo hice pensando en volver, he peleado por ello y creo que me merezco esta oportunidad. Estoy muy contento de formar parte del FC Barcelona", aseguró.

"En las dos etapas que estuve en Sevilla y Villarreal he mejorado mucho futbolísticamente, en Sevilla sobre todo física y tácticamente. En Villarreal disfruté muchísimo más, es un equipo que se asemeja a la forma de jugar del Barça. Para jugadores de mi estilo y filosofía el Barça es el mejor sitio donde estar y es el mejor club del mundo", argumentó.

El gallego reiteró, además, que llega al Barça "a intentar jugar el máximo de minutos posible y a ganar títulos". "En el Barça están los mejores, es complicado jugar, pero intentaré dar el máximo para tener esa continuidad que tanto deseo en el mejor club del mundo, que te hace mejorar. Lo importante va a ser los minutos que tenga aprovecharlos y que sean de calidad", reconoció.

"Siempre tuve la confianza, salir cedido me ha ayudado a crecer y el Barça siempre ha tenido gente viéndome y me ha ayudado a evolucionar, porque lo que quería era jugar aquí y demostrar que podía volver, estoy muy contento. Vengo para jugar en el centro del campo, en las dos posiciones de interiores o en los dos extremos, pero mi posición natural y donde puedo rendir mejor es como interior derecho o izquierdo", apuntó.

Además, dejó claro que confía en tener minutos. "El Barça compite en tres competiciones, hay muchísimos partidos, casi 60 por temporada. Habrá minutos para todos, hay que ganárselos, pero vengo con muchas ganas, de jugar casi todo con el Villarreal, y vengo a jugar lo máximo y a triunfar aquí", apostilló.