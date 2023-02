El equipo de Cristobal Martell, el nuevo abogado encargado de la defensa de Dani Alves, cree que hay un detalle que podría cambiar los hechos y acabar siendo fundamental para librarle de la cárcel. Tras visionar siete horas de grabación de las cámaras de seguridad de la discoteca Sutton, en la que habrían sucedido los hechos, aseguran que el brasileño entró en el baño dos minutos antes de que lo hiciera la presunta víctima, quien lo habría hecho después de forma voluntaria, aunque en su denuncia la presunta víctima no dijo que entrara a ese baño de la zona VIP a la fuerza.

La defensa de Dani Alves ha presentado un recurso de apelación, al que ha tenido acceso Antena 3 Noticis, contra la decisión de la jueza instructora de enviarlo a prisión preventiva, acusado de violar a la joven de 23 años en un baño privado de la discoteca Sutton de Barcelona la noche del pasado 30 de diciembre. El exfutbolista del Barça o Sevilla está dispuesto a llevar una pulsera telemática, a entregar el pasaporte y a presentarse todos los días ante el juez para salir de la cárcel en libertad provisional.

La defensa aduce que los vídeos "desmienten" a la víctima

La defensa del exfutbolista aduce ante la Audiencia de Barcelona que los vídeos de la discoteca "desmienten de forma radical" la versión de la víctima, porque no la muestran bajo un clima de "terror, pavor o dominación". Además sostiene que su relato puede ser una "distorsión narrativa". Según el escrito de Martell, los vídeos muestran que antes de ese momento Alves y la víctima, que acudió a la discoteca con una prima y una amiga, se encontraban charlando de modo "lúdico y festivo, rodeados de muchísima gente en un espacio abierto", lo que "dista mucho" del escenario de una "intimidación ambiental".

Después, según el abogado, la grabación desmiente que el futbolista cerrara la puerta del baño en el que sucedió la presunta violación: primero es él quien accede al recinto y, dos minutos después, lo hace la joven "sin que Dani Alves le franquee el paso".

Para la defensa de Alves, este es el momento "previo al encuentro sexual en el diminuto cubículo o baño" que la denunciante expresa "como vivido en un clima de terror, pavor o microcosmos de dominación, escenario que las imágenes desmienten del modo más radical".

Martell considera que debe ponerse en "duda" la versión de la víctima cuando se observan las imágenes en su conjunto, que muestran "una zona VIP que lejos de ser una zona cerrada y estanca se encuentra abierta y a la vista de la amplia sala y concurrida por un muy nutrido grupo de personas que deambulan e interactúan con cercanía".

En consecuencia, sostiene la defensa, las imágenes "entran en conflicto y contradicción" con la versión de la denunciante y hacen pensar que su relato "de lo acontecido en la soledad de la pareja en el cubil del baño pueda estar también adornado de idénticos elementos de distorsión narrativa".

La estrategia de la defensa de Dani Alves

Ester García López, la letrada de la supuesta víctima, dispone ahora cuatro días para presentar alegaciones y justificar por qué el deportista debería permanecer en la cárcel. Entretanto, en el escrito de más de 20 páginas presentado por el equipo jurídico de Dani Alves, se esgrimen una serie de razones para convencer a la jueza de que no existe riesgo de fuga; en primer lugar, el arraigo familiar, empresarial, económico y social del futbolista en Barcelona. Asimismo, estaría dispuesto a afrontar el pago de una elevada fianza y entregar las escrituras de su casa en la Ciudad Condal.

El primer objetivo de Cristóbal Martell es conseguir la salida de prisión de Dani Alves. Si lo consigue, la defensa se centrará a partir de ahí en el consentimiento de la joven en las relaciones sexuales con el futbolista. La defensa de Alves tratará de probar que sí hubo consentimiento por parte de la joven.

No obstante, los hallazgos y pruebas parecen acorralar por ahora a un Dani Alves que ha llegado a ofrecer hasta tres versiones diferentes de lo ocurrido el pasado 30 de noviembre en un baño de una zona VIP de la discoteca Sutton. Esas versiones contrastan con la única y sólida versión de la supuesta víctima del futbolista.

El propio Dani Alves, según informaba 'La Vanguardia', habría realizado sus primeras declaraciones en prisión, unas palabras en las que reconoce estar tranquilo y confiado en lograr superar esta complicada situación: "Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada", habría asegurado el exfutbolista de Pumas.