Deco: "El PSG ha preguntado por Lamine Yamal; el Real Madrid, no"

El director deportivo del FC Barcelona, Deco, ha asegurado que la renovación de Lamine Yamal "va por buen camino" y ha negado que el joven internacional haya exigido ser el jugador mejor pagado de la plantilla para continuar en el club.

"Es un jugador diferencial, de los que marcan épocas. Es distinto, es de los grandes"

"La clave es dar estabilidad a este proyecto. ¿Lamine? La renovación va por buen camino. El mejor fichaje sería su renovación. El Paris Saint Germain ha preguntado por él. ¿El Madrid? No. Lamine no ha pedido ser el jugador mejor pagado de la plantilla", detalló en una entrevista al programa El món a RAC1.

Deco elogió la actitud del jugador de 17 años: "No le importa el campo ni el rival, le da igual, es lo más grande. Aparte de lo que hace, es un jugador diferencial, de los que marcan épocas. Es distinto, es de los grandes".

Y añadió: "Él nunca ha pedido nada. No hay mejor club y mejor ambiente para él que el Barça. Su contrato se debe adecuar a la realidad, con cuatro, cinco o seis años más. Nosotros tenemos que cuidarle y que se sienta importante, cuidarle en el día a día".

Luis Díaz y Marcus Rashford en el horizonte

En cuanto a los posibles fichajes, Deco admitió que hay nombres que gustan en el club, pero descartó operaciones inminentes: "Nos gusta Luis (Luis Díaz, del Liverpool). Nos gusta Rashford (Marcus Rashford, del Manchester United), nos gustan otros jugadores, pero no son cosas reales. Lo real es lo que tenemos en casa".

"Tenemos un equipo que no nos demanda un dolor de cabeza para hacer la plantilla de la próxima temporada. Queremos arreglar lo que tenemos en casa. Siempre se puede mejorar el equipo. Si todos se quedan, necesitamos un jugador de perfil distinto para ayudar un poco a los delanteros. Fermín ha jugado en la posición de extremo, lo ha hecho muy bien", añadió.

Deco defendió que el gran objetivo era "reconstruir y tener un equipo", y consideró que se está cumpliendo.

También valoró el papel del técnico alemán Hansi Flick, recién renovado hasta 2027: "Flick ha dado estabilidad a este proyecto. Flick tiene clara su vida. Siempre ha dicho que el Barça sería su último club, está identificado con la ciudad y con la gente. No lo veo con ninguna ambición de entrenar en otro sitio".

Sobre Vitor Roque y su situación personal

Deco también habló sobre el paso de Vitor Roque por el club, y negó haber tenido nunca relación profesional como agente con el jugador brasileño: "Es mentira. He presentado la demanda contra Víctor Font, creo que el 10 o el 11 de julio tiene que ir a declarar. Cerré todo lo que tenía, todas las empresas, dejé de ser agente. Es muy claro, muy público. Nunca tuve ninguna relación con Vitor Roque. Hablé con Jan [Laporta] en plan de consultor, pero no he tenido ninguna relación".

Sobre el propio futbolista, comentó: "Demostró confianza en quedarse y nosotros encantados. Si no lo hubiéramos tenido, habría bajado el nivel, llegara lo que llegara".

