El futbolista español del Manchester City David Silva ha afirmado que fichar en 2010 por los 'Sky Blues' fue una de las mejores decisiones de su vida.

El jugador canario explicó que cuando estaba en el Valencia en 2010, el City empezó a llamarle y a interesarse por él, lo que facilitó su salida del club 'ché' a final de temporada.

"El City me quería. Me estuvieron llamando desde diciembre, pidiéndome que fuera y jugara para ellos. Yo pensé: ¿Quién me quiere? El City, así que allí es donde voy a ir", sopesó Silva, que terminó fichando por los de Manchester, entonces entrenados por Roberto Mancini, a cambio de 29 millones de euros.

Además, el centrocampista aportó razones personales para abandonar el Valencia, club en el que despuntó. "Por entonces vivía con mis padres y ellos se estaban divorciando, así que era el mejor momento para salir de España y vivir una nueva experiencia. Se convirtió en el mejor movimiento posible", añadió.

Silva también describió como una situación "muy difícil" los últimos meses, en los que ha tenido que estar a caballo entre Manchester y España, donde se encontraba su hijo Mateo, nacido prematuramente.

"Fue muy difícil porque estuvo mucho tiempo en el hospital. No paras de pensar en ello. Además, él estaba en España, lo que quiere decir que tenía que viajar mucho y apenas podía entrenar. No dormía ni comía bien, pero afortunadamente, el equipo lo hizo muy bien y eso me ayudó", reflexionó.

"La única manera" de poder dejar de pensar en aquel problema ya superado fue "jugando partidos".

"Ahora está bien y todo valió la pena. Sufrió mucho, pero está creciendo muy rápido", agregó Silva.

Respecto a su entrenador, Pep Guardiola, el jugador de 32 años afirmó que es "un genio del fútbol". "Con él he aprendido a ser más paciente en el campo. Solía moverme mucho y quería estar por todos lados. El me enseñó a mantenerme en una zona más determinada y esperar a que la pelota me llegara para tener ventaja. He mejorado en ese sentido", subrayó.

¿Futuro en Las Palmas?

El centrocampista español explicó que planea cumplir su contrato con el Manchester City, que expira en junio de 2020, y que en ese momento decidirá qué hacer en función de cómo se encuentre "física y mentalmente", aunque mantiene la idea de acabar su carrera en la Unión Deportiva Las Palmas.

"Jugaré dos temporadas más con el City, que es lo que me resta de contrato. Después de eso, no sé. Depende de cómo me encuentre física y mentalmente. Siempre he dicho que me gustaría jugar con Las Palmas, el equipo de mi tierra, pero veremos cómo están las cosas dentro de dos años", explicó Silva.