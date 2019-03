David de Gea: "Tenía ganas de jugar, ahora a ver si hay suerte en mi club"

Tras el fichaje frustrado por el Real Madrid, De Gea volvió a comparecer ante la prensa. El cancerbero del Manchester reconoció que está "feliz", pero agradeció el cariño de sus compañeros en la 'Roja'. "El míster me ha dado mucha confianza y estoy agradecido a todos", comentó en declaraciones a TVE.

"Estoy tranquilo, voy a seguir mejorando y debo seguir trabajando. Disfrutar del fútbol es lo que más me gusta. Estoy feliz", añadió el ex del Atlético de Madrid, que continuará militando en la Premier League, donde no juega desde mayo.

"Ya tenía ganas de jugar, a ver si hay suerte ahora en mi club", espetó De Gea, que también se refirió a la justa victoria ante los macedonios de este martes. "Ha costado mucho y sabíamos que sería complicado. Ganamos gracias a un gol de Juan (Mata) y hemos conseguido tres puntos importantes", zanjó.