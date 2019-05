Dani Alves: "Lo tuve hecho con el Madrid al 95%"

Dani Alves, exjugador del Barcelona, habló sin tapujos, como es habitual en él, en una entrevista a ESPN y repasó los momentos que han marcado su carrera, una de las más exitosas de la historia: 42 títulos.

Sobre su posible fichaje por el Real Madrid

Es de sobra conocido el interés que el Real Madrid tuvo en Alves cuando defendía la camiseta del Sevilla. De hecho, tal y como ha confesado ahora, su carrera podría haber sido muy diferente: "Seré sincero contigo, estuve cerca, al 95%, de firmar por el Real Madrid", desveló Alves.

"Sin embargo, Del Nido es un tipo muy duro. El Chelsea también se involucró (en las conversaciones). Les dijo que otro equipo estaba dispuesto a pagar incluso más dinero que ellos. Luego tuve que tomar una decisión y al final me quedé en el Sevilla. Estaba muy cerca de firmar por el Real Madrid pero el destino se interpuso en el camino. Decía que mi historia se iba a hacer con el Barcelona, como había soñado cuando era niño. Y tienes que hacer realidad los sueños, en lugar de las pesadillas", afirmó el lateral.

"Estoy agradecido de haber podido evitar ir a Madrid y, obviamente, firmar por el Barça. El Real era un equipo ganador y no iba a ir allí para mantener el 'status quo'. Para mí fue más emocionante construir lo que hicimos en Barcelona. Tuvimos que cambiar la historia y así lo hicimos. En Madrid, habría añadido páginas a un libro que ya habían escrito. En cambio, con el Barça era una cosa diferente", contó el brasileño.

Pep Guardiola

De Guardiola dijo que no puede tener queja, "solo hubo un momento que tuvimos una disputa pero lo hablamos y lo arreglamos", afirmó el exjugador del Barcelona. Y añadió: "Para mí, esa es la gran virtud que tiene Pep Guardiola. Toma decisiones con el corazón en la mano, pero puede tomar las mejores decisiones, y eso es lo que me gusta de él, incluso si te duele. Es un perfeccionista. A veces, intenta dar un paso atrás para no fallar. En nuestro último año, ya no sentíamos que Pep fuera así, ya que es un genio".

Su fichaje por el PSG

Fichó por el club de París en vez de por el City de Guardiola. El motivo: "Venía de una mala experiencia en la Juventus y entonces pensé solo en lo mejor para mi familia".

Su futuro, ¿la moda?

Además del fútbol, Alves también cuenta con otras grandes pasiones, como la música o la moda: "Me interesa muchísimo. Soy un enamorado de este mundo porque estoy enamorado de mundos libres en donde puedas crear tu historia y defenderla. Y el mundo de la moda es así, aquí nadie te dice lo que tienes que hacer o cómo vestir".