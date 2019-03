Cruyff, sobre el Balón de Oro: “No hay discusión, se lo volvería a dar a Messi”

Hay mucha diferencia entre ser un gran jugador y ser un goleador

El debate sobre quién es el mejor jugador del mundo, atiende a multitud de opiniones. La de Johan Cruyff es clara, Messi es el mejor, y "nadie está a su nivel". No obstante, elogia también a Cristiano Ronaldo, al que considera "un gran goleador".

Sobre el portugués, opina: “Cristiano es un gran goleador. Pero nunca será el jugador que pueda crear jugadas o que se encargue de que el equipo juegue bien. Él se ocupa de finalizar las jugadas. En cambio, Messi es mucho más jugador de equipo: da muchos pases y asistencias. Para mi hay mucha diferencia entre ser un gran jugador y ser un goleador”, ha asegurado.

El holandés, se justifica y no duda: "A mí siempre me han gustado los jugadores pequeños y técnicos porque yo era así. “No hay discusión, se lo volvería a dar a Messi. Nadie está a su nivel”, ha finalizado.