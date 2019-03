Cristiano Ronaldo: "A veces me arrepiento de los gestos que hago en el campo"

En una entrevista concedida a 'Papel', suplemento del diario 'El Mundo', Cristiano Ronaldo analiza qué perspectivas tiene para su futuro una vez cuelgue las botas. "Al principio me va a costar un poco, pero si ahora me preguntas si quiero ser entrenador, digo que no, tampoco directivo de un club, ni presidente", asegura.

Eso será en un futuro de "cinco, seis, siete o diez años", un futuro que todavía no se ha planteado con claridad. Revela que disfrutará más cuando se retire que ahora, ya que tendrá tiempo para hacer lo que le gusta. "Mi vida es top, pero pienso que voy a disfrutar más cuando termine la carrera", afirma.

"No hay que vivir obsesionado con lo que piensen de ti"

Una de los aspectos que le achacan sus críticos son sus gestos durante los partidos, unos gestos que le salen a Cristiano de manera natural, según revela. "Me salen con naturalidad, no los planeo, los hago porque no me gusta perder y a veces me arrepiento", confiesa Cristiano.

Otra de las señas de identidad del portugués es la presión a la que se ve sometido tanto por la afición como por él mismo, una presión que ha sabido llevar, dice, porque lo lleva haciendo desde hace mucho. "La persona que soy se debe al tiempo que pasé sin mi familia y a los tiempos difíciles. Nunca pensé que a los 11 años tendría que planchar mi propia ropa", asegura.