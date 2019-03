Cristiano Ronaldo: "Perder la final sería un fracaso, pero creo que la vamos a ganar"

El delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, tranquilizó sobre su estado físico tras sufrir "un pequeño susto" en el entrenamiento y aseguró que estará el sábado a su "mejor nivel" para medirse en la final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid, donde cree que su equipo "es mejor", pero que debe "demostrarlo".

"Ha sido un pequeño susto, un 'bocadillo', pero en un par de días estaré bien", indicó Cristiano en el 'Media Day' organizado por su club. "Pienso que sí", añadió preguntado sobre si llegaba mejor que hace dos años a la final de Lisboa.

El luso recalcó que empezó la temporada "regular", pero que luego fue "mejorando" y que terminó "excelente". "Tuve un pequeña problema, pero eso pasa después de jugar 4.000 minutos y ser el más usado. Estoy muy contento, a lo mejor es la temporada en la que he hecho más minutos, pero termino en buenas condiciones y me siento bien y preparado. Seguro que el sábado estaré a mi mejor nivel", expresó.

Lo que cuenta es el colectivo

Del 2014, el recuerdo que está "en su cabeza" es el momento de levantar la cabeza y es el que van a hacer "otra vez", dejando claro que las finales son "siempre para disfrutar y no para batir records", en relación a si podrá superar los 17 goles de aquella temporada en la 'Champions', con 16 anotados hasta el momento.

"Los récords siempre vienen de forma natural, pero no me importan porque lo importante es ganar con o sin gol de Cristiano porque ganamos todos y lo que cuenta es el Real. El récord sigue siendo mío, marque o no. Me encantaría marcar, pero no estoy seguro de que lo vaya a hacer", agregó.

El internacional luso advirtió de que se motiva "de manera normal" para estos partidos, apelando a entrenar "bien y estar concentrado el día del partido". "Seguro que el Real Madrid va a tener un día bueno y vamos a ganar", apuntó optimista.

Los finalistas, los mejores

En este sentido, aseveró que "también" es para ellos el partido de su vida como para los rojiblanco, y que es "obvio" que perder sería "un fracaso para los dos". "Pero no se me pasa por la cabeza esa palabra porque soy positivo y creo que vamos a ganar", indicó.

"Todos sabemos como juega el Atlético, tiene buena contra y jugadores delante que pueden hacer la diferencias, pero tenemos que centrarnos en nosotros y en nuestro trabajo porque si lo hacemos de la manera que sabemos ganaremos. Será un partido difícil, con pocas oportunidades porque ellos juegan todos detrás de la línea del balón, es complicado y no es coincidencia de que el Bayern y el Barça no les metiera gol. Tenemos que estar preparados y tener paciencia", opinó del rival.

Para Cristiano Ronaldo, los dos finalistas fueron "los dos mejores" del torneo "dos años atrás" y en este año "lo mismo". "Vamos a ver quién es el mejor, creo que el Real Madrid es mejor que el Atlético, pero hay que demostrarlo dentro del campo, hacer un partido bueno y que sea una noche perfecta", advirtió.

Elogios a Zidane

El portugués, al que no le "importa nada" relativo al FC Barcelona y el mayor valor de los títulos, alabó a Zinedine Zidane. "Desde su llegada ha hecho un trabajo fenomenal, ha tranquilizado a los jugadores y trabajamos bien. Es una persona muy tranquila y positiva, y lo que más deseo es que pueda ganar su primera 'Champions' como entrenador", remarcó.

"Claro que nos merecemos estar en la final. Empezamos la temporada un poco blanditos, mejoramos y con 'Zizou' mejoramos un montón y si ganamos seremos justos merecedores. El Atlético ha hecho una temporada muy buena, pero este año tiene que ser del Real Madrid", sentenció el de Madeira.