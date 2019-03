Cristiano Ronaldo: "Pasaré a la historia del fútbol, guste o no"

Cristiano Ronaldo, delantero internacional portugués del Real Madrid, aseguró que es "un jugador especial" y que pasará "a la historia del fútbol" porque sus "números hablan por sí solos". "No tengo dudas de que pasaré a la historia del fútbol.

Le guste a la gente o no, los números hablan por sí solos. Estaré allí con los demás. A algunos les gusto más, a otros menos, pero no tengo duda de que ya estoy en la historia del fútbol", aseguró en una entrevista con uefa.com.

Esa seguridad de tener potencial para marcar una época la tuvo Cristiano Ronaldo desde sus primeros pasos. "Siempre he creído que soy un jugador especial, desde que comencé con el Sporting. Sentía que tarde o temprano sería un gran jugador profesional".

"Nunca pensé que iría todo tan rápido, pero me estaba preparando porque, como he dicho, el talento estaba ahí. Siempre he trabajado duro, he creído en mi potencial cuando estaba en el Sporting, en el United y ahora en el Madrid. He crecido más y más como jugador, como persona y como ser humano. Disfruto con mi trabajo", añadió.

El portugués puede igualar o superar ante el Manchester City su marca como máximo goleador de una edición de Liga de Campeones con 17 dianas. Muestra su orgullo por ser el máximo artillero de la historia de la competición.

"Es un privilegio para mí saber que soy el máximo goleador de todos los tiempos en la Champions League. Obviamente, me siento feliz por haberlo logrado. Esta es una competición especial y que el Real Madrid ama. He tenido la suerte de ganarla dos veces y obviamente quiero ganar más. Ojalá sea nuevamente este año. Los aficionados adoran la Champions League y a mí también me encanta, porque es una competición especial", señaló.

Reflexionó Cristiano Ronaldo, que señaló como sus "puntos de referencia" a Fernando Couto, Rui Costa y Luis Figo, sobre lo que siente que hace en el terreno de juego que más placer le produce a él y a sus aficionados.

"Disfrutar de la competición y garantizar que disfruten. Trato de marcar goles. A los aficionados siempre les gusta ver un buen partido y goles. Ese es mi trabajo. Ganar, jugar bien, marcar el mayor número de goles posibles, ayudar a mi equipo y disfrutar, es la palabra que quiero destacar, porque eso es el fútbol, la felicidad, la pasión y la adversidad".