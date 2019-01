Cristiano Ronaldo gana el premio a Mejor Jugador del año en los Globe Soccer Awards

Cristiano Ronaldo, exjugador del Real Madrid y actualmente en la Juventus, se hizo este jueves por sexto año consecutivo con el premio al Mejor Jugador del año en los Globe Soccer Awards de Dubái, mientras que el español Atlético de Madrid fue elegido como el Mejor Club de 2018.

Cristiano compitió frente a los franceses Antoine Griezmann y Kylian Mbappe como Mejor Jugador del pasado año, y también ganó el premio al Mejor Gol de 2018 y el premio concedido por los aficionados.

La estrella del fútbol, que viajó a Dubái para participar en la gala de los Globe Soccer Awards, aseguró que 2018 fue un "año increíble". "Espero ganar muchos otros premios para mi nuevo club, la Juventus", agregó Cristiano, el cual quiso dejar claro que en 2019 empieza una "nueva vida" en el equipo italiano y destacó que el "2018 ha terminado".

🇵🇹 Cristiano Ronaldo is the winner of the ✨Best Player Of The Year✨ Award, presented by HE Mattar Al Tayer, VP of Dubai Sports Council⁣⁣

