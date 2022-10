Correa, Oblak y el palo evitan otro desastre del Atleti en el Metropolitano

Sufrió, como siempre, pero ganó el Atleti al Girona en el Metropolitano para sumar 3 puntos vitales en Liga que calmen las aguas en el ambiente rojiblanco. Correa anotó un doblete, Riquelme recortó distancias y los de Simeone terminaron pidiendo la hora. Se oyeron pitos en el Metropolitano.

Simeone y sus pupilos no podían permitirse otro tropiezo después de caer con estrépito, tanto en resultado como en sensaciones, ante el Brujas en la Champions League. Los rojiblancos, con 3 de 9 puntos en la fase de grupos empiezan a meterse en problemas en la máxima competición europea.

En Liga el recorrido tampoco era muy diferente, sumando 13 de 21 puntos posibles y fuera de puestos Champions tenían que asegurar sí o sí los 3 puntos. Sin embargo, hoy, en un Metropolitano que respondió como el jugador número 12 y que ovacionó a Koke (se convirtió en el atlético con más partidos del club) los de Simeone abrieron pronto la lata y se quitaron la presión de un plumazo.

Doblete de Correa

El Atleti consiguió en 4 minutos lo que no pudo hacer en 90 ante el Brujas, Correa mandó a la cazuela la primera bola al área que colgó Griezmann y encarriló más de medio partido cuando su rival apenas se había colocado en el campo. Respondió con personalidad el Girona, que tuvo el balón y el control toda la primera parte pero no gozó de ninguna ocasión clara, algo que si disfrutó pero no ejecutó el Atleti en varias contras en las que Cunha y Carrasco fallaron en la definición. El Metropolitano pitó varias veces en la primera parte.

Un error imperdonable de Juan Carlos brindó el bandeja el segundo del Atleti y el doblete a Correa nada más arrancar la segunda parte, volvía a encajar el Girona en los primeros minutos. Se vino abajo el equipo catalán y cuando el partido parecía finiquitado apareció Riquelme, otra vez, para poner picante al partido con un bombazo que tocó en Giménez y despistó a Oblak.

Oblak se confabuló con el larguero para evitar otro tropiezo

Los colchoneros ya tenían el susto en el cuerpo pero todavía llegarían más, dos zambombazos de Aleix García pusieron en jaque los corazones atléticos, salvados una vez más por dos intervenciones magistrales de Oblak, que se confabuló con el larguero en ambas ocasiones para evitar un desastre mayor. Aguantó como pudo el equipo de Simeone, que hoy tuvo un Ángel por partida triple (Correa, Oblak y el palo).

Pitos en el Metropolitano

Victoria del Atleti que le aúpa momentáneamente en puestos Champions, eso sí, este equipo sigue generando muchas dudas. El Metropolitano pitó en numerosas ocasiones. Simeone celebró la victoria con un salto de campeonato antes de correr hacia vestuarios. Son las victorias que más le gustan.