Simeone, sobre las críticas al vestuario: "Confío mucho en mis jugadores y en el equipo"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha dado una rueda de prensa previa al partido ante el Girona. Ha habido varios nombres propios, entre ellos, Rodrigo de Paul, Marcos Llorente y Rodrigo Riquelme. También se ha hablado sobre el 'caso Griezmann' o el acto de conmemoración de Koke donde cumplió 555 partidos.

Sobre el mensaje de unidad de Koke, el entrenador del Atlético asegura que las declaraciones "van en el sentido de lo que siempre fue el Atlético de Madrid. Lo queremos seguir sosteniendo y va de la mano de que nosotros primero generemos entusiasmo e ilusión estando cerca de la gente". Y añade: "Mañana tenemos oportunidad de jugar ante nuestra gente, la necesitamos, y será un partido duro como todos los de LaLiga Santander".

Respecto al castigo de Rodrigo de Paul, señala que no hay nada que comentar. "Simplemente, resolver la situación internamente como siempre. He hablado con él, es un jugador importante para el equipo y le necesitamos bien". Rodrigo de Paul estuvo envuelto en una polémica por un vídeo que se viralizó en redes sociales durante un evento en Miami. El escándalo vino cuando el futbolista pidió sumarse más tarde a los entrenamientos del Atlético por un "problema de salud de su padre".

En cuanto a la baja de Marcos Llorente por una lesión muscular y la posible entrada de Correa en su lugar, el argentino opina que "no tienen la misma característica. Marcos ocupa más campo en lo largo y ancho del juego y Ángel es más delantero. Miraremos lo que creamos mejor para el partido de mañana y con ello decidiremos". El centrocampista del Atlético, que sufrió la lesión ante el Brujas en Champions, estará fuera del equipo en torno a un mes y peligra su Mundial.

También se le preguntó sobre el gran inicio de temporada que está teniendo Rodrigo Riquelme. "Es un chico que tiene ilusión, hambre y ganas de seguir creciendo. Hablamos con él en la previa del torneo contándole la realidad que tiene hoy el equipo, con muchos futbolistas en su posición. El crecimiento que estaba teniendo se iba a detener", dice el entrenador rojiblanco.

Riquelme está cedido por el Atlético de Madrid en el Girona. Por lo tanto, para él será un partido especial. "Creo que acertamos todos porque él está creciendo con un gran entrenador en un equipo que juega para aprovechar sus mejores virtudes: velocidad, tiro, trabajo...", añade Simeone.

Sobre Griezmann, el entrenador del Atlético asegura que "siempre me he comportado como entendía que debía y a los hechos me remito. A partir de ahí sabemos su importancia en el equipo y ojalá pueda seguir mejorando y creciendo".

Ausencia de canteranos en el Atlético de Madrid

Para el Cholo, "cada uno interpreta las cosas como quiere interpretarlas. Tenemos a Saúl y a Koke. Estamos buscando como siempre seguir viendo quiénes pueden recorrer los caminos de los Lucas, Rodri, Thomas, Koke... futbolistas que han salido de la cantera y ojalá que en los próximos meses o años podamos tener el mismo número de años atrás. Hay años que son mejores y en otros tenemos que esperar. Es como el vino, que tiene temporadas mejores y en otras que hay que esperar un poquito a que se haga". Cabe destacar que el Atlético de Madrid cuenta tan solo con dos canteranos del club: Koke y Saúl.

Para terminar, Cholo Simeone habla sobre la exigencia que hay en el club. "Hay que ganar todos los días. Yo veo al equipo que está creciendo, con un partido bueno en Sevilla y un primer tiempo bueno el otro día. Confío mucho en mis jugadores y en el equipo porque veo que va creciendo en búsqueda de lo que queremos".