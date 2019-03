Claudio Ranieri, nombrado entrenador del año en Inglaterra

El italiano Claudio Ranieri ha sido nombrado mejor entrenador del año en Inglaterra después de haber guiado al modesto Leicester City al título de la Premier League 2015/2016. Ranieri, de 64 años, se convierte así en el segundo técnico no británico en recibir este prestigioso galardón, tras el francés Arsene Wenger, quien lo ganó con el Arsenal en 2002 y 2004.

El preparador transalpino, que llegó a los 'foxes' el pasado verano en sustitución del destituido Nigel Pearson, logró guiar a un equipo que partía como favorito para descender a la 'Championship', segunda categoría del fútbol inglés, al título de la Premier League.

Ranieri fue nombrado mejor técnico de la Premier League y de todas las categorías del fútbol inglés por el sindicato de entrenadores de Inglaterra (LMA, por sus siglas en inglés). "El logro del Leicester fue posible gracias al conocimiento táctico y técnico de Claudio y de su cuerpo técnico. Su pasión por el fútbol, humildad y carisma se ha apoyado en una habilidad increíble a la hora de dirigir un equipo al más alto nivel", dijo Richard Bevan, director ejecutivo de la LMA. "Es un vencedor justo y un auténtico caballero en este deporte", apuntó el directivo.

Ranieri, que llegó al Leicester después de haber sido destituido de la selección de Grecia, aseguró que no sabe "qué ha sucedido esta temporada" y describió el milagro del conjunto inglés como "un cuento de hadas". "Como jugador nunca fui un campeón, pero tuve un gran corazón. Cuando llegué les dije a mis jugadores que quería que hicieran un fútbol típicamente inglés y que deberíamos juntar mis conocimientos tácticos italianos con su corazón inglés para intentar conseguir algo especial", comentó Ranieri, en unas declaraciones a la página web de la LMA. "Me siguieron y lo conseguimos. Estamos viviendo un cuento de hadas. Les soy sincero de verdad, no sé qué ha sucedido", añadió el entrenador italiano.

Además, la LMA premió al inglés Chris Hughton (Brighton & Hove Albion) como mejor técnico de la 'Championship', al tiempo que nombró a Gary Caldwell (Wigan Athletic) y a Chris Wilder (Northampton) mejores entrenadores de la 'League One' y 'League Two', respectivamente.