El City de Guardiola, muy cerca de fichar a Sané, según el 'Bild'

El Manchester Citiy de Pep Guardiola está a punto de fichar al internacional alemán Leroy Sané. según informaciones que publica este jueves el diario "Bild" en sus paginas deportivas. Según el citado medio ya existe un acuerdo entre el club y el jugador. El siguiente paso es que el City le haga una oferta al Schalke, actual club de Sané, para realizar el traspaso.

El "Bild" asegura que una oferta por encima de los 50 millones de euros sería aceptada por el Schalke ya que el año próximo entra en vigor una cláusula según la cual Sané podría dejar el club por 37 millones de euros.

El City ya tanteó a Sané

Ya en enero de este año el City estuvo dispuesto a pagar 55 millones de euros por Sané pero el Schalke rechazó la oferta. El Bayern Múnich también estaba entre los clubes interesados en fichar a Sané pero sus responsables apostaban por dejar al jugador un año más en el Schalke para bajar el precio.

Al abandonar el Bayern, Guardiola había prometido no llevarse a Inglaterra jugadores del club bávaro pero la promesa no incluía no arrebatarle posibles fichajes.