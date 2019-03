Cicinho: "Vi a Jesucristo después de tomar 18 caipirinhas y 14 cervezas"

El lateral brasileño Cincinho ha sacado a luz en una entrevista todos los problemas que ha sufrido con el alcohol. "Vi a Jesucristo después de tomar 18 caipirinhas y 14 cervezas". También dejo patente su incpacidad para controlarse: "Cuándo peor iba todo, más bebía; no era capaz de tomar 1 o 2 copas, tenía que beber hasta caerme".

"Vas a morir"

La situación de Cicinho no pasó desapercibida y recibió muchos avisos y consejos para superarla: "Si sigues por esa vida, vas a morir, me decían", explicó Cicinho. Además, su adicción no sólo se quedo en el alcohol: "Fumaba dos paquetes de tabaco al día, ¿cómo iba correr 90 minutos?", contó el jugador carioca.

Los jugadores actuales y su amor por los selfies

Por último, Cicinho se mostró muy crítico con la actual situación de la selección brasileña: "A los jugadores hoy en día sólo les preocupan los selfies y no piden jugar la Copa América".