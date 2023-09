Cerezo, sobre el beso de Rubiales a Jennifer Hermoso: "No sé quién tiene que pedir perdón, no me preocupa"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, ha sido de los pocos en no entrar en una valoración profunda sobre el polémico beso entre Luis Rubiales y Jennifer Hermoso en la celebración del Mundial Femenino.

"No sé quién tiene que pedir perdón"

El empresario de 75 años no ha querido señalar excesivamente a Rubiales: ", no estoy ni en el cuerpo de Rubiales ni en el de Jenni Hermoso. No sé quién tiene que pedir perdón a quién, y si se lo tiene que pedir Rubiales a Jenni, se lo tendrá que pedir. Si no se lo ha pedido ya, se lo pedirá dentro de poco, creo que tiene que ser así. Pero vamos,, personalmente", expresó Cerezo en declaraciones a la cadena 'Cope' tras ser el pregonero de las fiestas de Majadahonda.

Por otra parte, también se refirió a la marcha de Yannick Carrasco del Atlético de Madrid rumbo a Al-Shabab de Arabia Saudí: "Ha hecho bien en marcharse. El contrato que le ofrecían era 10 veces mayor y yo hubiera hecho lo mismo".

Rubiales sigue defendiéndose

El pasado 11 de septiembre Luis Rubiales comunicó su decisión de dimitir como RFEF y a lo largo de estos se han ido publicando diferentes extractos de la entrevista que concedió a Piers Morgan en Londres.

El de Motril continua su defensa: "Está claro que me equivoqué, es evidente, y lo dije desde el principio. Mis intenciones eran nobles y 100% no sexuales. Fue un momento de felicidad. Fue un acto conjunto mutuo. Me cogió en el aire y, al bajar, estábamos muy emocionados. No hubo intención ni connotación sexual. Solo aprecio", aseguró.

Rubiales: "Jenni dijo que el beso era espontáneo, una anécdota..."

Morgan le preguntó sobre la reacción inmediata de Jennifer Hermoso en vestuarios y posteriormente en el autobús: "Jenni dijo que el beso era espontáneo, que era una anécdota, yo la he escuchado decirlo. ¿Si miente? No voy a responder a eso, pero tienes una radio y puedes escucharla. En el vídeo del equipo en el autobús veo a un equipo que ha ganado el Mundial. Escucho lo de 'beso, beso', me llaman presi que es como me llaman mis amigos", sentenció.

Declarará este viernes ante el juez

Por otra parte, Luis Rubiales declarará este viernes a las 12h como investigado por posibles delitos de agresión sexual y coacciones después de que la Audiencia Nacional admitiera la querella de la Fiscalía contra el motrileño por el beso a Jennifer Hermoso.