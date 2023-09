Ceferin, voz disonante en el caso 'Rubiales': "Es ilógico que digan que el beso es un delito grave"

Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, va quedando en el olvido a medida que pasan los días, aunque no sus hechos y las consecuencias de estos. El de Motril dimitió hace casi 10 días y desde entonces, la polémica se centra en Montse Tomé, su convocatoria y las jugadoras que siguen rechazando jugar para España si no cambian las cosas en la Federación.

No obstante, Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, ha vuelto a pronunciarse sobre el beso de Rubiales a Hermoso y la gravedad penal de este.

"Lo que hizo Rubiales fue, como dije, inapropiado e imprudente. Pero cuando leo que es un delito grave... Como abogado penalista, eso me parece completamente ilógico. Ustedes, los periodistas, llevaron esta historia a este nivel", empezó diciendo el esloveno a N1, un medio de su país.

No obstante, el máximo mandatario de la UEFA no quiso excusar ni defender la actitud del que fuera su homónimo en la RFEF: "Hablamos varias veces. Su acción fue inapropiada e imprudente, al final no pudo ganar esta batalla. No podía quedarse. Hablamos varias veces y mi opinión fue que era mejor para la Federación española que dimita. Sin embargo, no puedo decir cuánto de decisivo fue mi consejo", aseguró Ceferin.

El abogado de 55 años también hizo referencia a los cambios que tiene que haber en el mundo del fútbol, dónde operan muchos más hombres que mujeres: "Hay muy pocas... Espero que pronto aumentemos el número de plazas reservadas para ellas en los órganos de la UEFA", sentenció.

Hoy arranca la Champions...

Precisamente este martes 19 de septiembre arranca oficialmente la competición de clubes más importantes del mundo: la Champions League. En la noche de hoy se estrenarán el Barcelona y Atlético de Madrid, que jugarán ante Amberes y Lazio respectivamente. Mañana será el turno de los otros 3 españoles: Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad.