Ceferin, sumamente crítico e irónico con la Superliga: "Que empiece esta fantástica competición de dos clubes"

Sobre las 10 horas de la mañana de hoy, jueves 21 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha 'acusado' a la UEFA y la FIFA de mantener un "abuso de poder dominante" al amenazar con sanciones u otro tipo de multas a aquellos clubes que quisieran formar o crear otro tipo de torneo, como el caso de Madrid y Barça con la Superliga, dos de los tres únicos equipos que apoyan este nuevo proyecto, además del Nápoles, que acaba de pronunciarse favorablemente.

El TJUE no ha dicho 'sí' a la Superliga

No obstante, el Tribunal también remarca que "una competición como la del proyecto de la Superliga no debe ser necesariamente autorizada", por lo tanto, lo de hoy es un gran paso para Florentino y Laporta pero ni mucho menos es decisivo.

Ceferin tira de ironía

Esta decisión del TJUE, como se esperaba, ha generado todo tipo de declaraciones y comunicados, uno de los más llamativos ha sido el del presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, que ha optado por tirar de ironía al hablar de la Superliga.

"Espero que puedan comenzar su 'fantástica' competición de dos clubes lo antes posible"

"Es difícil para mí decidir si el proyecto me deja en shock o me divierte. Como estamos cerca de las Navidades voy a optar por considerarlo divertido", empezó diciendo el esloveno. Después recalcó que este nuevo proyecto solo está siendo apoyado en estos momentos por Barça y Madrid, algo que evidentemente no es una buena señal: "No vamos a intentar detenerla, nunca lo quisimos. Hemos dicho muchas veces que pueden crear lo que quieran. Espero que puedan comenzar su 'fantástica' competición lo antes posible con dos clubs", explicó de una forma satírica e irónica el máximo jefe de la UEFA.

"El formato es todavía más cerrado que en 2021"

Ceferin también criticó el formato de esta posible nueva competición: "Es aún más cerrado que el presentado en 2021... Equipos como el Leicester, el Girona, el Atalanta y otros más pequeños no podrían clasificarse. Lo llaman competición abierta, pero están muy equivocados", recalcó.

La Superliga, con todos en contra menos Madrid y Barça

Por contra, exceptuando Madrid, Barcelona y Nápoles recientemente, el resto de equipos que se han pronunciado públicamente lo ha hecho para criticar a la Superliga y reafirmar su vínculo con la UEFA y la FIFA, hablamos de clubes como PSG, Bayern, Manchester United, Borussia, Atlético, además de las propias competiciones y ligas europeas como la francesa o la propia Premier League. ¿Su lema? "Gánatelo en el campo".