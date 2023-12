Comunicado del Atlético de Madrid: "La familia del fútbol europeo no quiere la Superliga"

Las reacciones siguen sucediéndose tras la histórica sentencia emitida este jueves por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a favor de la Superliga ante UEFA y FIFA. El fallo del tribunal de Luxemburgo abre un nuevo panorama en el fútbol europeo y la posibilidad de que la Superliga sea una realidad en poco tiempo. El Atlético de Madrid, que estaba dentro del proyecto inicial en 2021 y que acabo saliéndose del mismo, ha emitido un comunicado en el que opina que el fútbol europeo "no quiere la Superliga".

"La familia del fútbol europeo no quiere la Superliga europea. Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, España (a excepción del Real Madrid y Barcelona), etc. no quieren la Superliga. Estamos a favor de proteger a la gran familia del fútbol europeo, de proteger las ligas domésticas y de que a través de ellas se consiga la clasificación para las competiciones europeas en el terreno de juego cada temporada", apunta el Atlético de Madrid en un comunicado.

De esta forma, el club rojiblanco se alinea con otros clubes, la UEFA, FIFA, ECA o FiFPRO contra la Superliga, que este mismo jueves ha presentado el formato de la nueva competición: abierta, con tres Ligas y 64 equipos.

Además, el Atlético de Madrid recuerda que "la resolución sobre el marco de autorización previa de otras competiciones se refiere a estatutos antiguos de la UEFA que ya fueron modificados en junio de 2022".

"La Asociación de Clubes Europeos (ECA) y UEFA han creado una sociedad que hace que cuidado de sentido la consideración de que UEFA es un monopolio, ya que los clubes, en virtud de los acuerdos adoptados en el seno de esta sociedad conjunta (´ joint venture´), deciden al 50% a quién se venden los derechos de patrocinio y de televisión y el reparto de dichos ingresos, así como los formatos de competencia", señala el comunicado rojiblanco.