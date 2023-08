Ceferin, presidente de la UEFA, tilda de "inapropiado" el comportamiento de Luis Rubiales

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, se ha pronunciado por primera vez sobre el caso Rubiales. En una entrevista a L'Équipe, el esloveno no ha querido mojarse mucho sobre posibles sanciones al todavía presidente de la RFEF Luis Rubiales. No obstante, no ha dudado en mostrar su opinión.

"Lo que hizo fue inapropiado. Todos lo sabemos. Espero que sepa que eso fue inapropiado. Esto es suficiente por el momento porque el comité disciplinario decidirá", señaló Ceferin.

"Soy abogado y uno de los vicepresidentes de la FIFA. Su caso está en manos del órgano disciplinario de la Federación Internacional. Cualquier comentario que pudiera hacer sonaría como presión. Sólo tengo que decir que me entristece que un hecho así ensombrezca la victoria de la selección española", dijo el presidente de la UEFA.

Y añadió lo siguiente: "Deberíamos cambiar las cosas. Hoy me reuní con Laura McAllister (vicepresidenta de la UEFA) para encontrar formas de cambiar nuestra forma de comportarnos. Debemos hacer más", aseguró en el L'Equipe".

Respecto a una posible sanción o suspensión de sus funciones, la UEFA se muestra contundente en sus afirmaciones. "Está suspendido de todas sus funciones, en todas partes. No es necesario suspenderlo dos veces", dijo Ceferin.

Graban un vídeo en el interior del autobús de la selección

Para añadir más leña al fuego al asunto, este martes se filtró un vídeo del interior del autobús de la selección en donde se puede ver a la jugadora comentando con sus compañeras el beso de Rubiales a Jenni Hermoso.