Tebas carga contra Rubiales: "Un energúmeno tocándose los genitales"

El Caso Rubiales ha desatado una gran polémica que ha provocado una división tanto en el ámbito deportivo como en el social, e incluso en el político. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se ha pronunciado en su cuenta de Twitter dejando su clara posición contra el acto "indigno" de un " energúmeno" presidente de Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

En el tuit publicado, Tebas expone que la imagen de Rubiales es "indigna" por " coaccionar a las jugadoras de la Selección y poner el foco en ellas o en su reacción en caliente". Además, expone que el Presidente de la RFEF fue " un energúmeno tocándose los genitales, forzando besos, cargando como un saco a jugadoras y tocando a la Reina inapropiadamente en un momento tan importante".

En la misma línea, el presidente de LaLiga defiende que esta polémica "no es una cuestión de izquierdas o derechas" y que Rubiales "no solo menoscabó con su actitud la dignidad de Jenni, sino también la de España".

La situación de Rubiales actualmente

A día de hoy, Luis Rubiales está suspendido de la presidencia de la RFEF durante 90 días. Y, tras la petición que la RFEF había enviado a la UEFA en la que pedía organismo europeo que adoptara medidas contra el Gobierno por injerencia sancionando a los clubes españoles sin competir en Europa y a la selección en la Eurocopa, Rubiales podría quedar sancionado hasta 15 años, según Daily Mail.

Además, desde la polémic rueda de prensa en la que no dimitió el pasado viernes, Luis Rubiales no reaparece públicamente y se encuentra en paradero desconocido. Vanesa Ruiz, su prima, asegura que no sabe dónde se encuentra el hasta ahora presidente de la RFEF: "No sé dónde está, no coge el teléfono. No sé nada, solo sé que estamos sufriendo muchísimo".