Dani Ceballos, que se coronó como campeón del Europeo sub-21 este domingo con la selección española tras doblegar a Alemania en la final, aseguró que todavía no tiene claro su futuro, pero reconoció que su prioridad es jugar con continuidad.

"La verdad mi futuro no lo tengo claro, ojalá lo supiera. Estoy disfrutando de este torneo ahora y no voy a entrar en si me quedo (en el Real Madrid) o si me voy. Tengo dos semanas por delante para estar con mi familia y hacer lo mejor para mí", afirmó Ceballos en la zona mixta del estadio Dacia Arena de Udine.

"La prioridad es jugar. Se ha visto en estas dos semanas la sonrisa que tengo de oreja a oreja, es lo que más me hace feliz", prosiguió. Ceballos explicó que llegaba al Europeo con "unas ganas tremendas de competir" y de sentirse importante.

"Venía con unas ganas tremendas de jugar al fútbol, de sentirme importante. Esto es el fútbol que llevo dentro, eso a mí no me lo va a cambiar nadie. Yo desde que soy pequeño sueño con hacer disfrutar a la gente", aseguró. Y añadió: "Esta victoria me hace el hombre más feliz de la tierra, es un momento que se va a quedar para siempre en nuestra carrera".

Dedicatoria para José Antonio Reyes

"Dedico el título a mi madre pero especialmente a José Antonio Reyes, que también jugó en la selección y a su primo, que lucha por sobrevivir", recordó el jugador del Real Madrid, que destacó la aportación de Reyes, que falleció el pasado 3 de junio en un accidente de tráfico.