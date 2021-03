Carolina Darias advierte de que "no es posible" la asistencia de público a la final de Copa del Rey

Carolina Darias ha sido tajante sobre la celebración de la final de la Copa del Rey con público: “No es adecuado ni oportuno ni conveniente”. La ministra de Sanidad ha mandado mensaje "claro y contundente" ante la noticia de que la final copera del 4 de abril en Sevilla.

"Quiero ser clara y contundente: no es adecuado, oportuno ni conveniente [...] Este evento deportivo, aunque suponga un porcentaje inferior del aforo, hablamos de más de 10.000 personas. Ante la situación epidemiológica entenderán que no es posible. Esta ministra va a trabajar intensamente e intentando buscar el consenso para que esa asistencia de público no se produzca", ha dicho.

"Todos tenemos ganas de volver a estar presencialmente en estos eventos, pero entenderán que no es el momento ni es posible", ha asegurado Darias, tras insistir en que la evolución de la pandemia está en un momento valle, pero existe la posibilidad de un repunte.