Carlos Alcaraz revela cuál es su 11 histórico de fútbol

El 3 de julio arranca Wimbledon, el tercer Grand Slam del año, y Carlos Alcaraz partirá como primer cabeza de serie, el primero desde 2003 que no se llama Federer, Nadal, Djokovic o Murray. El murciano viene de ganar en Queen's su primer torneo en hierba y ahora se encuentra recuperándose de alguna dolencia física para llegar a Wimbledon con plenas garantías.

Pero Carlitos es joven y le gusta la marcha, por eso no se esconde cuando le ponen en determinadas tesituras. Como buen amante del fútbol y reconocido seguidor del Real Madrid, como su ídolo Rafa Nadal, se ha atrevido a dar su 11 histórico a la prestigiosa web alemana 'Transfermarkt'.

Este es el 11 histórico de Carlos Alcaraz

El legendario Iker Casillas es el elegido por el murciano en portería, la defensa la forman cuatro auténticos cracks: Roberto Carlos como lateral izquierdo, Carles Puyol y Sergio Ramos como centrales y el brasileño Cafú en la banda derecha. De los 5 que forman portería y zaga defensiva, 3 son madridistas.

El centro del campo está ocupado por Zinedine Zidane, Luka Modric y Andrés Iniesta y la pólvora la ponen 3 de los que seguramente están en el top 10 de mejores futbolistas de la historia, cómo mínimo... Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. No tiene mal gusto Carlitos. De los 11 hay 7 leyendas madridistas: Casillas, Roberto Carlos, Ramos, Modric, Zidane, Ronaldo y Cristiano; y otras 3 del Barça: Puyol, Iniesta y Messi. Solo Cafú se cuela en el predominio blanco y culé.

En otro orden de cosas, el de El Palmar se bajó de la exhibición en Hurlingham para no forzar su cuerpo y llegar al 100% a su primer partido en el torneo inglés, que sorteará mañana viernes sobre las 11 horas los cuadros masculino y femenino.

Alcaraz viene de coger confianza en Queen's ganando su primer torneo oficial en hierba pero también tiene clavada la espinita del último Grand Slam, Roland Garros, dónde jugó mermado y acalambrado más de medio partido de semifinales ante Djokovic, que terminaría ganando el torneo y sumando su 23º Grand Slam.

"Las opciones de Wimbledon no cambian mucho porque allí jugará Djokovic"

Pese a ser número 1, Carlos Alcaraz sabe que el gran favorito para ganar el torneo londinense en Djokovic: "Muy contento de ser número uno pero de cara a Wimbledon no cambia mucho ser el uno o el dos. Lo que sí me da es la confianza para afrontar el torneo. Llegar a Wimbledon como el número uno, para mí es espectacular. Las opciones de Wimbledon no cambian mucho porque allí jugará Djokovic", sentenció el español.