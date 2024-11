Carlo Ancelotti: "Es un momento difícil para Mbappé, pero hay una medicina que es ser paciente"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, compareció tras caer (2-0) ante el Liverpool en Anfield, un resultado que deja a su equipo en el puesto 24 de 36 de la liguilla de la Champions League tras cinco jornadas y a falta de nueve puntos por jugarse. El italiano cree que su equipo no tendrá problemas para clasificarse para el playoff de octavos de final.

"Ha sido un partido difícil, pero eso se sabía. En este momento, es el estadio más difícil de Europa porque tienen una buena dinámica. Hemos competido, luchado y hemos estado dentro del partido hasta el penalti. Después hemos bajado un poco el nivel... El equipo me ha gustado, hemos competido bien contra el rival más difícil en Europa", analizó el de Reggiolo.

"El resultado ha sido correcto, el Liverpool ha merecido ganar. Pero hemos competido. No cambia mucho porque aún ganando hoy era complicado estar entre los primeros ocho... Tenemos que clasificarnos, nos vamos a clasificar y vamos a competir como hemos hecho los otros años. El camino es este", indicó Ancelotti.

"Hay que estar entre los primeros 24 y lo haremos"

"El partido de hoy no era determinante, si ganas era difícil llegar a los ochos primeros. Hay que estar entre los primeros 24 y lo haremos. Competiremos en la Champions como los años pasados", subrayó el italiano.

Sobre Kylian Mbappé, que falló un penalti y siguió con su falta de puntería de cara a puerta, Ancelotti pidió paciencia con el delantero parisino.

"No tenemos que hacer muchas cosas con él. Está trabajando y se está adaptando bien. No le están saliendo las cosas. Hay veces que a los delantero les cuesta marcar, pero hay una medicina que es ser paciente. Es un momento difícil para él pero todo el mundo tiene que apoyarlo. Hay que ser paciente porque es un jugador extraordinario", aseguró Ancelotti.

"Mbappé ha luchado y competido como todos. No ha acertado mucho, ha fallado el penalti, creo que para él va a ser un momento complicado, pero tiene el apoyo de todo y va a salir pronto de este momento de dificultad. Obviamente, fallar un penalti en un partido así el jugador está un poco decepcionado", explicó el italiano sobre Mbappé.

Courtois: "Ofensivamente no nos han salido las cosas y nos costó crear peligro"

Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, analizó la derrota ante el Liverpool (2-0) en Anfield y aclaró que compitieron bien, pero que no estuvieron acertados de cara a puerta.

"A día de hoy el Liverpool es uno de los equipos más en forma de Europa. Hemos competido y hemos luchado bien, hemos defendido bien. Ofensivamente no nos han salido las cosas y nos costó crear peligro. No logramos definir bien algunas contras. En la segunda parte se ponen rápido 1-0, pero fallamos el penalti y ya con el segundo gol fue difícil", señaló Courtois.

Bellingham: "No hemos perdido por el penalti. Kylian tiene que mantener la cabeza alta"

Jude Bellingham, en cambio, opina que no supieron controlar el partido ante el Liverpool.

"No controlamos el partido, no maximizamos el tiempo que tuvimos el balón, perdimos mucho la pelota. Nos encerraron en posiciones en las que no podíamos hacer años. Es un mal resultado contra el mejor de Europa, pero no es una desgracia perder aquí. Nos quedan tres partidos y es importante ganarlos todos para tener una oportunidad de pasar", señaló el jugador inglés.

Sobre el penalti que falló Kylian Mbappé con 1-0 en el marcador, Bellingham dijo que era un "momento importante", pero que en el fútbol "puede pasar".

"La presión que tiene por lo bueno que es muy grande. No hemos perdido por el penalti. Han jugado mejor que nosotros. Kylian tiene que mantener la cabeza alta y producirá grandes momentos para este club", sostuvo Bellingham.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com